Полезные хитрости, которые сохранят жизнь вашим комнатным растениям этой зимой
Зима может быть тяжелой для всех нас. Холодный и сухой воздух не дает нам почувствовать себя лучше, а особенно это касается наших комнатных растений. Им нужен дополнительный уход, чтобы пережить долгую холодную зиму. Но если сделать все правильно и света будет достаточно, к весне ваши растения начнут процветать. По этому поводу Furnish Home подготовил полезные советы, которые помогут вашим росткам пережить холодную зиму.
10 полезных хитростей
Предлагаем всем любителям растений записать лайфхаки, которые помогут вам этой зимой.
Правило №1
Отодвигать растения подальше от подоконника кажется нелогичным: в конце концов, там у них лучший доступ к свету, верно? Однако если у вас старые деревянные окна, зимой будет поступать поток холодного воздуха. Большинство растений лучше себя чувствуют, если их переместить подальше в дом, когда в погоде сильные изменения. Учтите, что некоторые растения боятся прямых солнечных лучей.
Правило №2: увлажняем растения
Уход за растениями зимой несложный, но на сухом воздухе вашей коже может потребоваться дополнительное увлажнение. Для ваших растений это не исключение, так как зимой происходит падение влажности. Один из вариантов — купить гигрометр, который отслеживает этот показатель. Также можно использовать увлажнитель, чтобы поддерживать влажность в доме (диапазон от 40-60 %). Это оптимальный процент для многих комнатных растений.
Правило №3: оптимальная температура
Ваши растения не будут расти рядом с холодными окнами, но они не станут лучше, если будут расположены слишком близко к источникам тепла. Растение, которое стоит возле радиатора или другого отопительного прибора, обычно высыхает и не доживает до наступления весны. Когда в помещении высокая температура или сильный сквозняк — найдите оптимальную обстановку для вашего ростка.
Правило №4: полив
Перед тем как уехать из дома на зимние каникулы, примите меры, чтобы полив для растения был по расписанию. Не думайте, что ему будет хорошо без воды, потому что сейчас зима. Поместите в почву самополивающиеся шипы, а в качестве альтернативы для горшка с дренажным отверстием поставьте его в неглубокую посуду с водой. Но это касается цветов, которые не требуют особого ухода.
Правило №5: удобрение
Ваши растения могут выжить зимой, но, как правило, в холодные месяцы они не будут расти. Ростки входят в режим гибернации. Таким образом они отдыхают и набираются сил. Не удобряйте и не пересаживайте цветы, пока не настанет весна.
Правило №6: свет
Зимой солнечного света меньше, а это значит, что важно максимально использовать естественный свет. Ваши растения будут расти неравномерно, если только одна сторона будет находиться на солнце в течении длительного времени. Периодическое вращение ростков гарантирует, что все стороны получат одинаковое воздействие солнца. Раз в неделю или две поворачивайте каждое из ваших растений на четверть оборота. Убедитесь, что каждый раз поворачиваете их в правильном направлении.
Правило №7: тропический климат
Растения, которые требуют поддержания тропического климата, могут выжить в домашних условиях, но им нужен особый уход. Сгруппируйте такие растения между собой, а когда вода будет испаряться с одного ростка, она создаст влажность, которая поможет другим цветам. Поставьте небольшой сосуд с водой в середину таких цветов.
Правило №8: почва
Поскольку зимой воздух сухой, некоторые люди ошибочно полагают, что их растения жаждут больше воды, чем обычно. Если вы внимательно следите за влажностью, то вы можете заметить, что ростки требуют меньше воды зимой, чем в другое время. Вместо того чтобы поливать растения по графику, возьмите за привычку пробовать почву на ощупь. Убедитесь, что грунт сухой перед поливом.
Правило №9: вредители
В вашем доме тепло и уютно, и все насекомые желают попасть внутрь. Поэтому помните, что вредители могут поражать и уничтожать комнатные растения даже зимой. Особенно это касается ростков, которые летом живут на природе, а зимой их забирают в дом. Регулярно проводите осмотр растений на наличие насекомых.
Правило №10: дополнительное освещение
Некоторые люди посещают солярии или летят отдыхать в теплые края зимой, так как организм требует дополнительного света. Вашим растениям тоже не помешают дополнительные процедуры, а особенно если у вас теневая сторона. Возьмите несколько специальных ламп и смонтируйте в зоне, где зимуют ваши цветы. Световая терапия просто необходима вашим растениям.
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