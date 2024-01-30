Полезные хитрости, которые сохранят жизнь вашим комнатным растениям этой зимой

10 полезных хитростей

Предлагаем всем любителям растений записать лайфхаки, которые помогут вам этой зимой.

Правило №1

Отодвигать растения подальше от подоконника кажется нелогичным: в конце концов, там у них лучший доступ к свету, верно? Однако если у вас старые деревянные окна, зимой будет поступать поток холодного воздуха. Большинство растений лучше себя чувствуют, если их переместить подальше в дом, когда в погоде сильные изменения. Учтите, что некоторые растения боятся прямых солнечных лучей.

Правило №2: увлажняем растения

Уход за растениями зимой несложный, но на сухом воздухе вашей коже может потребоваться дополнительное увлажнение. Для ваших растений это не исключение, так как зимой происходит падение влажности. Один из вариантов — купить гигрометр, который отслеживает этот показатель. Также можно использовать увлажнитель, чтобы поддерживать влажность в доме (диапазон от 40-60 %). Это оптимальный процент для многих комнатных растений.

Правило №3: оптимальная температура

Ваши растения не будут расти рядом с холодными окнами, но они не станут лучше, если будут расположены слишком близко к источникам тепла. Растение, которое стоит возле радиатора или другого отопительного прибора, обычно высыхает и не доживает до наступления весны. Когда в помещении высокая температура или сильный сквозняк — найдите оптимальную обстановку для вашего ростка.

Правило №4: полив

Перед тем как уехать из дома на зимние каникулы, примите меры, чтобы полив для растения был по расписанию. Не думайте, что ему будет хорошо без воды, потому что сейчас зима. Поместите в почву самополивающиеся шипы, а в качестве альтернативы для горшка с дренажным отверстием поставьте его в неглубокую посуду с водой. Но это касается цветов, которые не требуют особого ухода.

Правило №5: удобрение