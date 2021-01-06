ФОТО | В Мадриде выставили на продажу “самую страшную в мире квартиру”

“Отличная квартира с 4 спальнями, полностью оборудованной ванной комнатой, гостиной с террасой и кухней с подсобным помещением. Рядом остановка автобуса и метро”, — говорится в объявлении. Объект стоит 105 тысяч евро и находится в районе Абрантес в Мадриде.