06.01.2021, 12:00
ФОТО | В Мадриде выставили на продажу “самую страшную в мире квартиру”(2)
Foto: Gar Sierra Inmobiliaria, Idealista
На первый взгляд обычное объявление о продаже квартиры в Мадриде вызвало бурную реакцию в соцсетях. Все дело в фотографиях. Они похожи на кадры из фильма ужасов, пишет Noticia.ru.
“Отличная квартира с 4 спальнями, полностью оборудованной ванной комнатой, гостиной с террасой и кухней с подсобным помещением. Рядом остановка автобуса и метро”, — говорится в объявлении. Объект стоит 105 тысяч евро и находится в районе Абрантес в Мадриде.
На фотографиях же видно, что квартира находится в максимально плачевном состоянии. Настолько плохом, что публикация быстро собрала тысячи лайков и обросла мемами. Пользователи соцсетей уже окрестили квартиру “самой страшной в мире”.