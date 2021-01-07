Средняя стоимость квартир в Таллинне в декабре поднялась до рекордного уровня

В декабре 2020 года по сравнению с предыдущим декабрем было заключено на 13% больше сделок с квартирами в Таллинне. В декабре в Таллинне купили 949 квартир, что на 4% меньше, чем в ноябре. Средняя стоимость квадратного метра выросла на 5%. Самую дорогую квартиру в декабре продали за 980 000 евро.