11.01.2021, 07:30
ФОТО | Квартира с роскошным видом в курортном городке вошла в ТОП-3 сделок по недвижимости, сместив Пярну(4)
Квартира с роскошным видом на море была продана более за 301 500 евро, став единственным настолько дорогим объектом, проданным в Хаапсалу. В том же жилом комплексе Sadama 28 была продана еще одна квартира, но она стоимость была меньше, рассказала маклер Karja Kinnisvara Аннели Сермат.
Квартира находится в новом доме по адресу Садама, 28 в Хаапсалу и имеет общую площадь в 131,1 квадратный метр.
Из-за этого Пярну потерял титул самого дорогого курорта в топе сделок по недвижимости, так как самая дорогая сделка там составила лишь 260 000 евро, говорит глава LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
При этом Хаапсалу занял в топе всего лишь третье место, так как цена самой дорогой проданной в 2020 году квартиры почти в четыре раза выше.
Города с самыми дорогими квартирами в 2020 году:
- Таллинн — 1 198 000 €
- Тарту — 672 000 €
- Хаапсалу — 301 500 €
- Пярну — 260 000 €
- Вильянди — 229 990 €
- Курессааре — 205 000 €
- Раквере — 200 000 €
- Нарва — 118 000 €
- Рапла — 114 150 €
- Выру — 95 000 €
- Валга — 75 000 €
- Кярдла — 64 000 €
- Пайде — 62 000 €
- Пылва — 58 000 €
- Йыгева — 45 000 €