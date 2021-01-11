Недвижимость
11.01.2021, 07:30

ФОТО | Квартира с роскошным видом в курортном городке вошла в ТОП-3 сделок по недвижимости, сместив Пярну

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Sadama 28
Foto: Sadama 28
В 2020 году самая дорогая проданная в Хаапсалу квартира принесла городу третье место в топе сделок по недвижимости, опередив даже главный эстонский курортный город Пярну.

Квартира с роскошным видом на море была продана более за 301 500 евро, став единственным настолько дорогим объектом, проданным в Хаапсалу. В том же жилом комплексе Sadama 28 была продана еще одна квартира, но она стоимость была меньше, рассказала маклер Karja Kinnisvara Аннели Сермат.

Квартира находится в новом доме по адресу Садама, 28 в Хаапсалу и имеет общую площадь в 131,1 квадратный метр.

Из-за этого Пярну потерял титул самого дорогого курорта в топе сделок по недвижимости, так как самая дорогая сделка там составила лишь 260 000 евро, говорит глава LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

При этом Хаапсалу занял в топе всего лишь третье место, так как цена самой дорогой проданной в 2020 году квартиры почти в четыре раза выше.

Города с самыми дорогими квартирами в 2020 году:

  • Таллинн — 1 198 000 €
  • Тарту — 672 000 €
  • Хаапсалу — 301 500 €
  • Пярну — 260 000 €
  • Вильянди — 229 990 €
  • Курессааре — 205 000 €
  • Раквере — 200 000 €
  • Нарва — 118 000 €
  • Рапла — 114 150 €
  • Выру — 95 000 €
  • Валга — 75 000 €
  • Кярдла — 64 000 €
  • Пайде — 62 000 €
  • Пылва — 58 000 €
  • Йыгева — 45 000 €
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