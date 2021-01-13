13.01.2021, 07:30
ФОТО | На пустыре в центре Таллинна хотят построить 30-этажный небоскреб
Foto: detailplaneering
В начале январе девелопер City Plaza OÜ представил городу Таллинну целую пачку документов, различных эскизов и чертежей. Девелопер хочет построить на месте бывшей Художественной академии высотное здание высотой до 30 этажей и двумя подземными этажами.
Согласно проекту, на пустыре хотя построить офисное здание с жилыми помещениями, допустимая высота которого составляет 101,2 метра.
Коммерческие помещения должны находиться на нижних этажах. Верхняя же часть предназначена для жилых квартир и офисов. Планируется сделать до 60 жилых площадей.
Девелопер считает, что новое здание дополнит уже имеющийся там квартал, а также будет гармонировать с другими высотками, например, на улице Маакри.