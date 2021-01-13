ФОТО | На пустыре в центре Таллинна хотят построить 30-этажный небоскреб

Согласно проекту, на пустыре хотя построить офисное здание с жилыми помещениями, допустимая высота которого составляет 101,2 метра.

Коммерческие помещения должны находиться на нижних этажах. Верхняя же часть предназначена для жилых квартир и офисов. Планируется сделать до 60 жилых площадей.

Девелопер считает, что новое здание дополнит уже имеющийся там квартал, а также будет гармонировать с другими высотками, например, на улице Маакри.



























