ФОТО | Эстонские инвесторы приобрели уникальный pop-up городок в Старом порту Таллинна

Управлять построенным в 2019 году и используемым в качестве отеля KODA Park будет местный стартап Popup Living. Предприятие надеется за два года увеличить портфель до 200 комнат.

По словам исполнительного директора Kodasema Биргит Линнамяэ, их цель заключалась не в том, чтобы самим являться гостиничным оператором, а в том, чтобы создавать архитектурные пространственные решения. “Целью первого pop-up городка, основанного на домах KODA, состояла в том, чтобы доказать жизнеспособность и показать универсальность наших ставших известными во всем мире домов и их соответствие современным быстро меняющимся пространственным потребностям”, — объяснила продажу городка Линнамяэ.

Она отметила, что сейчас домами KODA интересуются по всему миру, особенно в Северной Америке, в связи с чем в конце прошлого года было открыто представительство в Нью-Йорке. Первый американский дом KODA будет передан заказчику из Калифорнии уже в первом квартале текущего года.

Гостиничный бренд Popup Living, который далее будет осуществлять управление городком KODA, черпает вдохновения в красивых местах Эстонии. “Так захватывающе провести ночь в месте, где спокойно и красиво, но при этом что-то происходит, что-то особенное! Где ничто не находится слишком далеко. Что, если окна твоей квартиры будут выходить прямо на море и всего в нескольких метрах будут плескаться волны? Либо будет открываться великолепный вид на лес, острова или городское пространство? При этом для того, чтобы предложить современный и функциональный ночлег практически на лоне природы, не придется строить классический отель или разбивать неудобную палатку”, — сказал создатель бренда Индрек Ильвес. Важная часть концепции Popup Living — максимальное использование местного дизайна и продукции.

В сотрудничестве с различными инвесторами планируется возведение подобных городков по всей Эстонии.