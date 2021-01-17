Недвижимость
17.01.2021, 16:00

Кто возместит ущерб соседу, если у заливших его жильцов нет страхования жилья?

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Pixabay
Когда в одной из квартир многоквартирного дома протекают трубы или вода переливается за край ванны из-за забытого водопроводного крана, помимо места аварии часто страдает и жизнь соседей снизу. Как себя вести в таком случае, кто должен компенсировать, и что?

По словам Дагмар Гилден, менеджер по продукту страхования жилья Seesam, основной причиной водных аварий является протечка трубопроводов. За ними следуют человеческие ошибки, когда люди забывают закрыть кран в ванной и отправляются на прогулку с собакой или за покупками. Также бывают случаи, когда вода в доме отключена, но у человека кран находится в открытом положении. Когда общую воду вновь включают, возникает много неприятностей.

“В прошлом году причиной самого большого ущерба, нанесенного водой в квартире, стал дырявый шланг для холодной воды у верхнего соседа, протечку которого обнаружили нескоро. Ущерб, нанесенный этой аварией, составил 25 000 евро. Еще дороже было отремонтировать два этажа частного дома, поврежденных водой в результате поломки системы отопления, компенсация которой обошлась в 30 000 евро. Средний ущерб от протечки трубопровода для квартир составляет около 2000 евро, а нижним соседям обычно приходится компенсировать ущерб от воды в размере около 1500 евро. Но бывают и случаи, когда ущерб от воды, нанесенный соседям, составляет 5–7 тысяч евро. Окончательный размер ущерба зависит от того, сколько времени идет вода и каков уровень отделки квартиры соседа”, — уточнила Гилден.

Верхняя квартира компенсирует ущерб

Независимо от того, сами ли вы затопили соседа или, вернувшись домой, обнаружили стекающие со стен ручьи и собравшиеся на полу лужи, страховщик рекомендует действовать немедленно. Для начала нужно выяснить, где началась утечка. Сначала следует связаться с соседом, а если это не удастся, позвонить управляющему домом, вызвать аварийную бригаду или слесаря, чтобы закрыть главный кран в доме, остановить поток воды и ограничить дальнейший ущерб.

“Затем ситуацию нужно быстро зафиксировать несколькими фотографиями. Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение имущества, следует сразу же приступить к работам по сушке, перенести имущество в другое помещение, накрыть пленкой и т. д. Если есть страхование жилья, нужно уведомить страховщика о происшествии, подать заявление об ущербе и предоставить фотографии”, — объясняет страховщик.

Если квартиру затопил ваш сосед сверху, и у вас есть страхование, для устранения повреждений следует обратиться к соседу сверху. Вы также можете сделать фотографии и сообщить об инциденте своему страховщику, который объяснит, как действовать дальше. Если у соседа сверху, затопившего квартиру, нет страхования, а у нижнего соседа есть, то ущерб нижнему соседу возмещает его страховая компания, которая в свою очередь может взыскать возмещенные расходы с верхнего соседа.

“Если квартира затопившего соседа застрахована, но нет страхования ответственности, тогда страхование жилья не возмещает ущерб, причиненный нижнему соседу, и затопивший должен компенсировать соседу ущерб из своих финансовых средств”, — пояснила Гилден.

Однако, если у обоих владельцев жилья есть страхование, верхний сосед включил в договор страхование ответственности, и в верхней квартире происходит утечка, в ходе которой повреждается также отделка нижней квартиры, такой ущерб возмещает страховая компания затопившего соседа.

“Независимо от наличия страхования владелец верхней квартиры несет ответственность перед другими лицами за ущерб, начавшийся в его доме. Это означает, что хозяин квартиры, понесший ущерб, имеет право потребовать компенсацию у лица, причинившего ущерб. Если страховки нет, лицо, причинившее ущерб, обязано возместить его самостоятельно”, — представитель Seesam внесла ясность в проблемную ситуацию, часто возникающую в многоквартирных домах.

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