Кто возместит ущерб соседу, если у заливших его жильцов нет страхования жилья?(7)
По словам Дагмар Гилден, менеджер по продукту страхования жилья Seesam, основной причиной водных аварий является протечка трубопроводов. За ними следуют человеческие ошибки, когда люди забывают закрыть кран в ванной и отправляются на прогулку с собакой или за покупками. Также бывают случаи, когда вода в доме отключена, но у человека кран находится в открытом положении. Когда общую воду вновь включают, возникает много неприятностей.
“В прошлом году причиной самого большого ущерба, нанесенного водой в квартире, стал дырявый шланг для холодной воды у верхнего соседа, протечку которого обнаружили нескоро. Ущерб, нанесенный этой аварией, составил 25 000 евро. Еще дороже было отремонтировать два этажа частного дома, поврежденных водой в результате поломки системы отопления, компенсация которой обошлась в 30 000 евро. Средний ущерб от протечки трубопровода для квартир составляет около 2000 евро, а нижним соседям обычно приходится компенсировать ущерб от воды в размере около 1500 евро. Но бывают и случаи, когда ущерб от воды, нанесенный соседям, составляет 5–7 тысяч евро. Окончательный размер ущерба зависит от того, сколько времени идет вода и каков уровень отделки квартиры соседа”, — уточнила Гилден.
Верхняя квартира компенсирует ущерб
Независимо от того, сами ли вы затопили соседа или, вернувшись домой, обнаружили стекающие со стен ручьи и собравшиеся на полу лужи, страховщик рекомендует действовать немедленно. Для начала нужно выяснить, где началась утечка. Сначала следует связаться с соседом, а если это не удастся, позвонить управляющему домом, вызвать аварийную бригаду или слесаря, чтобы закрыть главный кран в доме, остановить поток воды и ограничить дальнейший ущерб.
“Затем ситуацию нужно быстро зафиксировать несколькими фотографиями. Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение имущества, следует сразу же приступить к работам по сушке, перенести имущество в другое помещение, накрыть пленкой и т. д. Если есть страхование жилья, нужно уведомить страховщика о происшествии, подать заявление об ущербе и предоставить фотографии”, — объясняет страховщик.
Если квартиру затопил ваш сосед сверху, и у вас есть страхование, для устранения повреждений следует обратиться к соседу сверху. Вы также можете сделать фотографии и сообщить об инциденте своему страховщику, который объяснит, как действовать дальше. Если у соседа сверху, затопившего квартиру, нет страхования, а у нижнего соседа есть, то ущерб нижнему соседу возмещает его страховая компания, которая в свою очередь может взыскать возмещенные расходы с верхнего соседа.
“Если квартира затопившего соседа застрахована, но нет страхования ответственности, тогда страхование жилья не возмещает ущерб, причиненный нижнему соседу, и затопивший должен компенсировать соседу ущерб из своих финансовых средств”, — пояснила Гилден.
Однако, если у обоих владельцев жилья есть страхование, верхний сосед включил в договор страхование ответственности, и в верхней квартире происходит утечка, в ходе которой повреждается также отделка нижней квартиры, такой ущерб возмещает страховая компания затопившего соседа.
“Независимо от наличия страхования владелец верхней квартиры несет ответственность перед другими лицами за ущерб, начавшийся в его доме. Это означает, что хозяин квартиры, понесший ущерб, имеет право потребовать компенсацию у лица, причинившего ущерб. Если страховки нет, лицо, причинившее ущерб, обязано возместить его самостоятельно”, — представитель Seesam внесла ясность в проблемную ситуацию, часто возникающую в многоквартирных домах.