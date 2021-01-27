ПОДБОРКА | Роскошные и (не)дорогие: мызы, которые недавно выставлялись на продажу в Эстонии
ФОТО | Близость к президенту и истории: уникальная летняя мыза в Кадриорге ищет владельца
В Кадриорге выставлено на продажу по-настоящему эксклюзивное и уникальное жилье: исторический комплекс летней мызы Clementinenthal, расположенный в непосредственной близости от резиденции Президента Эстонской Республики, Кадриоргского дворца и парка Кадриорг.
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ФОТО | Роскошная мыза в Пярнумаа с невероятно низкой начальной ценой ждет нового владельца
На столичном рынке недвижимости сумма в 100 000 евро не является чем-то из ряда вон выходящим. За такие деньги можно купить крохотную жилплощадь в центре или квартиру побольше в спальных районах. А вот в Пярнумаа за такие деньги можно получить целую мызу — если повезет!
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ФОТО | Более 30 комнат и площадка для вертолета. В Харьюмаа выставлена на продажу роскошная мыза
Владелец мызы Вихтерпалу Тимо Лемберг при посредничестве Baltic Sotheby's International Reality выставил роскошную недвижимость на продажу.
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ФОТО | Еще один шанс стать помещиком! Историческую мызу продают с молотка всего за 63 000 евро
Государственное предприятие Riigi Kinnisvara AS (RKAS) выставило на публичные торги бывшую рыцарскую мызу Вяймела по стартовой цене всего 63 200 евро.
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ФОТО | Мечтаете стать помещиком? На продажу выставлены почти 20 эстонских мыз, некоторые — по цене трешки в Ласнамяэ
Moodne Kodu составил список мыз, который сейчас находятся в продаже. Новым владельцем можете стать и вы — цены начинаются от 75 000 евро!
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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Иностранных покупателей не нашлось? Кросс выставил роскошную мызу Кыуэ на эстонские порталы недвижимости
Три месяца назад реформист Ээрик-Нийлес Кросс выставил мызу Кыуэ, погрязшую в долгах на продажу на международный сайт Mansion Global, теперь же объявление появилось и на местных порталах купли-продажи недвижимости.
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ФОТО И ВИДЕО | Легко ли продать мызу в Эстонии? Смотрите, какой шикарный особняк годами ждет нового владельца
Фирма Konuvere Mõis OÜ, принадлежавшая гражданке Финляндии Сиско Марья-Лийса Майяла-Мяннистё (Sisko Marja-Liisa Maijala-Männistö), продает мызу Конувере стоимостью 650 тыс. евро. Красивая старинная мыза выставлена на продажу уже не в первый раз, но пока безрезультатно.
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ФОТО | Стать помещиком совсем не дорого! Смотрите, насколько восхитительный мызный комплекс выставлен на продажу
В Ярвамаа продается хуторской комплекс Оясааре, который являлся частью мызы Эйствере и местом жительства ее работников.
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