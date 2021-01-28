Арендная плата и цены на жилье: Эстония побила все рекорды в Европе

Для сравнения данных был взят период с 2010 года по третий квартал 2020 года. И, по данным Евростата, арендная плата в целом по Европе выросла на 14,6%, а цены на жилье — на 26,8%. Эстония занимает первую позицию в обоих списках. По сравнению с 2010 годом, цены на жилье выросли на +105,1%. Это абсолютный рекорд среди всех стран членов ЕС. За ней следуют Венгрия (+92,2%), Люксембург (+ 90,5%), Латвия (+ 83,6%) и Австрия (+ 81,3%).

Стоит отметить и то, что наибольшее снижение цен на жилье наблюдалось в Греции (-31,0%), Италии (-15,5%), Кипре (-7,7%) и Испании (-4,5%).

“Рынок недвижимости в Эстонии остается одним из самых быстрорастущих в Европе, даже несмотря на затяжную ситуацию с пандемией коронавируса. Даже в это непростое время цены на квадратные метры растут, а количество сделок увеличивается, по сравнению с 2019 годом. Поэтому можем говорить о том, что рынок недвижимости постепенно приходит в себя, появляются новые решения для ведения строительного бизнеса и реализации объектов”, — говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ Артем Уманец.

Слова Артема подтверждают данные Земельного департамента Эстонии. Там говорится о том, что в ноябре 2020 года на рынке недвижимости было совершено почти 4800 сделок купли-продажи, что на 23% больше, чем в ноябре год назад. И почти половина всех сделок произошла в Таллинне. При этом 993 купли-продажи были совершены с новыми квартирами, а это 37% от всех сделок с квартирами и на 9% больше, чем в ноябре прошлого года.

В том, что касается ситуации с жильем в Украине, тенденция следующая. Если брать расчеты в национальной валюте (1$ = 28,5 гривен), рост цен на жилье с 2010 года по третий квартал 2020 года составил +98%. По данным RIA.com Marketplaces OÜ, которая ведет успешный бизнес в Украине и владеет крупнейшим порталом по продаже недвижимости DOM.RIA.com, рост цен продолжился и во время пандемии, и за год стоимость квартир выросла в целом до 10%.

Арендная плата также растет