ФОТО | Мультимиллионер снесет резиденцию президента Леннарта Мери. Какой она была раньше?

Вместо административного здания построят частично прячущееся в земляные валы новое треугольное портовое здание, площадь которого 933 м2 и где появятся помещения для размещения и питания. Вместо резиденции будет воздвигнут капитанский дом площадью 630 м2. На участке также появятся два гостевых дома, оба площадью чуть более 70 м2. Поскольку портовое здание займет больше места, изменится местоположение дороги на участке.