Все делают это неправильно: как превратить нудную глажку в приятное занятие

INMYROOM попросил эксперта дать несколько практичных и реальных советов, как сделать процесс глажки легче и приятнее. Делимся с вами!

Конечно, любой хозяйке сразу же приходит в голову идеальная прачечная с гладильным уголком — в отдельном помещении, оснащенная всем необходимым, но большинство квартир не предполагают такой роскоши.

Отсюда и начинаются неудобства, делающие глажку столь ненавистной: гладильная доска с трудом вытаскивается из-за двери или шкафа, для утюга не находится свободной розетки, а прочий инвентарь рассредоточен в самых разных забытых уголках квартиры. И даже после того, как все это собрано в одном месте, сил на основное действие уже не остается.

Первое, что требуется сделать, — это выделить и организовать небольшое пространство в квартире. Главное, чтобы оно было хорошо освещено, имело пару доступных розеток и не являлось проходным. Далее наполните эту зону всем необходимым: гладильная доска, бытовая техника и прочий инвентарь.

Как хранить бытовую технику?



Утюг, отпариватель и прочую технику лучше хранить закрыто — в маленьком отдельном шкафчике или отсеке большого шкафа. Если такой возможности нет, выделите в открытом пространстве угол и разместите в нем стеллаж на колесиках для удобства перемещения.

Отличным вариантом для обладателей свободных метражей под эти задачи может стать специализированная станция в виде моноблока, который одновременно включает в себя и гладильную доску, и всю необходимую технику.

Как хранить гладильную доску?



Если зона для подготовки белья располагается в ванной комнате, то идеальный вариант — высокий узкий выдвижной шкафчик или открытый стеллаж близ стиральной и сушильной машин, где также хранится вся бытовая химия и прочий специализированный инвентарь.

Если же зона для подготовки белья располагается в комнате с гардеробом или в самой гардеробной, то для хранения гладильной доски можно воспользоваться начинкой шкафа, его внешними частями, а также ближайшей дверью или стеной.