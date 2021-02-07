Все делают это неправильно: как превратить нудную глажку в приятное занятие
INMYROOM попросил эксперта дать несколько практичных и реальных советов, как сделать процесс глажки легче и приятнее. Делимся с вами!
Конечно, любой хозяйке сразу же приходит в голову идеальная прачечная с гладильным уголком — в отдельном помещении, оснащенная всем необходимым, но большинство квартир не предполагают такой роскоши.
Отсюда и начинаются неудобства, делающие глажку столь ненавистной: гладильная доска с трудом вытаскивается из-за двери или шкафа, для утюга не находится свободной розетки, а прочий инвентарь рассредоточен в самых разных забытых уголках квартиры. И даже после того, как все это собрано в одном месте, сил на основное действие уже не остается.
Первое, что требуется сделать, — это выделить и организовать небольшое пространство в квартире. Главное, чтобы оно было хорошо освещено, имело пару доступных розеток и не являлось проходным. Далее наполните эту зону всем необходимым: гладильная доска, бытовая техника и прочий инвентарь.
Как хранить бытовую технику?
Утюг, отпариватель и прочую технику лучше хранить закрыто — в маленьком отдельном шкафчике или отсеке большого шкафа. Если такой возможности нет, выделите в открытом пространстве угол и разместите в нем стеллаж на колесиках для удобства перемещения.
Отличным вариантом для обладателей свободных метражей под эти задачи может стать специализированная станция в виде моноблока, который одновременно включает в себя и гладильную доску, и всю необходимую технику.
Как хранить гладильную доску?
Если зона для подготовки белья располагается в ванной комнате, то идеальный вариант — высокий узкий выдвижной шкафчик или открытый стеллаж близ стиральной и сушильной машин, где также хранится вся бытовая химия и прочий специализированный инвентарь.
Если же зона для подготовки белья располагается в комнате с гардеробом или в самой гардеробной, то для хранения гладильной доски можно воспользоваться начинкой шкафа, его внешними частями, а также ближайшей дверью или стеной.
В первом случае предусмотреть специальную секцию лучше на этапе проектирования шкафа, так как вносить изменения в готовое изделие гораздо сложнее. В остальных случаях — нужно монтировать держатели на слепые стороны, а для того, чтобы при подвешивании гладильная доска не раскладывалась и не травмировала руки, закрепить ее плотной резинкой или эластичным ремнем. Обратите внимание, что оставлять доску на полу не всегда удобно и тем более безопасно.
Для хранения гладильной доски возможно использовать и более функциональные способы — современные гардеробные и кухонные системы хранения предусматривают выдвижные панели для глажения белья, а некоторые производители предлагают отдельные навесные шкафы под эти задачи.
На рынке также можно найти складные конструкции, которые крепятся к дверям или стенам, а еще небольшие доски-трансформеры. Они весьма компактны, однако будьте готовы к тому, что качество самой доски будет в разы уступать классическому варианту и не подойдет для работы с крупными вещами. Если вы все же выбрали складные конструкции, обращайте внимание на наличие откидывающейся ножки-опоры.
Что еще нужно?
- Емкость для неглаженых вещей — это может быть типовая корзина или выделенный неиспользуемый ящик гардероба с соответствующей маркировкой;
- емкость для хранения аксессуаров для бытовой техники, ролика для чистки одежды, машинки для удаления катышков, ножниц, набора для шитья — это может быть пластиковый контейнер, текстильный короб или также выделенный неиспользуемый ящик гардероба с соответствующей маркировкой;
- набор плечиков и мобильную вешалку на колесиках, если зона находится вдали от гардероба.
И еще — три важных совета
Когда зона для глажки белья организована и все необходимое всегда находится под рукой, сам процесс становится в разы быстрее и проще. Но для того, чтобы сделать его еще и приятнее, следуйте трем важным советам.
1. При выборе зоны проанализируйте свои привычки и потребности. Чем бы вы хотели заниматься параллельно этому рутинному делу: смотреть интересный фильм, слушать любимую музыку или новую аудиокнигу, наблюдать за жизнью города? Всегда можно совместить полезное с приятным.
2. Обращайте внимание на детали. Выбирайте обивку короба, корзины и чехол для гладильной доски, гармонирующие с комнатой и между собой. Эстетика пространства оказывает огромное влияние на ощущения и настроение в целом.
3. При планировании своего времени отведите глажке отдельный час-полтора. Подготовка одежды и прочего белья — процесс ответственный. Ошибка может стоить вам испорченной вещи и настроения, а за заранее выглаженную вещь вы точно будете себе благодарны.
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