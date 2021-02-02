Аренда квартир: за последний год власти недосчитались налогов на 24 млн евро

В 2019 году размер не уплаченных с арендных квартир налога оценили в 23,7 млн евро, и за предшествующие два года эта сумма выросла на 2,7 млн евро.

По словам руководителя отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Эркки Паулуса, ведомству сложно выявлять людей, которые ведут расчеты наличными и таким образом уклоняются от налогов: “Одна из главных причин, несомненно, рост числа жилых помещений. Постоянно строятся новые площади, экономика растет, и в связи с этим постоянно растут и цены на аренду, что увеличивает и сумму не уплачиваемых налогов. Нет прямой причины, по которой сегодня надо пользоваться наличными. Это намного удобнее делать через современные интернет-банки. Я не вижу рациональной причины”.

По словам члена правления Палаты агентов недвижимости Ардо Леппа, число уклоняющихся от уплаты налогов владельцев недвижимости за десять лет уменьшилось.