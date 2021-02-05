Обратите внимание! 5 признаков, что вашим трубам скоро конец

Свежая статистика Seesam свидетельствует, что почти 80% звонков на горячую линию Koduabi так или иначе связаны с трубами: засоры, протечки из соседней квартиры, поломка смесителя или разрушающиеся трубы. Звонки от обеспокоенных владельцев жилья поступают на горячую линию и после 10 часов вечера, и в выходные. “На основании имеющейся статистики можно утверждать, что если люди обращаются к нам в выходные, то в девяти случаях из десяти у них возникли проблемы с системой водоснабжения. Но обращаться к нам совершенно правильно, поскольку в случае протечек для предотвращения большего ущерба критически важна быстрая реакция”, — говорит эксперт.

В прошлом году в страховой компании Seesam самая большая сумма убытков, причиненных жилому помещению при поломке фильтра для воды и смесителя, достигла 30 000 евро. Если такие аварии случаются ночью или в отсутствие людей, масштабы ущерба являются очень большими, а устранение последствий аварии — затратным. По словам Гилден, подобные ситуации можно предотвратить, наблюдая за опасными признаками и консультируясь со специалистами горячей линии Koduabi.

Специалист по имущественному страхованию рассказывает о пяти наиболее распространенных признаках, которые заранее сигнализируют о грядущей аварии и непременно требуют внимания домовладельца.

“Невинные” струйки или капли



Если смеситель капает, не стоит дожидаться, пока маленькие капли превратятся в шумный водопад. Как правило, это означает, что смеситель находится не в лучшем состоянии и для его починки необходимо что-то предпринять. Стоит обратить внимание: капающая вода не только нервирует, но и может дорого вам обойтись. Капающий кран или подтекающий унитаз за продолжительный период времени расходуют достаточно много воды, что сказывается и на счетах за коммунальные услуги.



Плохая система отопления