Январь стал для рынка недвижимости рекордным: уже наблюдается дефицит нового жилья

“Несмотря на непростые времена, высотные дома пользуются на рынке большим спросом. Более того, новое жилье в столице начинает заканчиваться, возникает дефицит! Предложение отстает от спроса, а это означает, что цены на квартиры продолжат расти”, — сказал Лауд.

70% квартир в первом за десятилетие высотном здании в Рокка-аль-Маре Rocca Towers I уже проданы клиентам. “Мы уверены, что к моменту завершения строительства в мае этого года все квартиры будут проданы! Это лучшее и наиболее востребованное место в Хааберсти, откуда открываются виды на море, озеро и зоопарк. Здесь также имеется отличное сообщение с центром города”, — пояснил Лауд. Приватный многоквартирный дом Rocca Villa, расположенный в том же квартале, был сдан в начале января этого года, и апартаменты уже переданы новым владельцам.

Цена квадратного метра квартир Rocca Tower I начинается от 2 300 евро, а цена квадратного метра в более дорогих квартирах составляет 3 300 евро. “Я могу подтвердить, что по состоянию на начало этого года цены на недвижимость показывают тенденцию к росту, а интерес покупателей к новой недвижимости очень высок. В январе компания Endover также продемонстрировала одни из самых высоких продаж”, — отметил Лауд.

Помимо покупателей жилья, Rocca Towers пользуется спросом и у бизнеса. Наибольший интерес к коммерческим помещениям проявили медицинские и косметические предприятия, а также ИТ-сектор. В Rocca Towers также появятся центр семейных врачей и небольшой дневной спа-салон. “Некоторые коммерческие помещения под офисы, а также площади для торговли и оказания услуг все еще доступны”, — сказал Лауд.

Долгое время проработавший в секторе недвижимости Роберт Лауд, пояснил, что рынок недвижимости ведет себя иначе, чем другие сектора экономики, и иначе, чем прогнозировали в прошлом году. “Изменения в экономике не повлияли аналогичным образом на рынок недвижимости. Несмотря на непростые времена, рынок недвижимости бьет рекорды”, — отметил Лауд.

По его словам, активны как покупатели жилья, так и инвесторы. “Важным фактором является инвестирование в недвижимость для диверсификации инфляционных рисков, — отметил Лауд. — Кроме того, процентные ставки по кредитам остались низкими. Кредитная нагрузка разумная, а банки готовы выдавать кредиты”.