МНЕНИЕ | Почему сегодня стоит инвестировать в недвижимость?

При инвестировании очень важно, чтобы у тебя были хорошие консультанты. По своему опыту могу сказать, что у людей, которые многого достигли, часто возникает желание поделиться своим опытом кризисов и взлетов. Стоит завести привычку участвовать в конференциях или тренингах, где выступают успешные стартаперы, инвесторы в недвижимость или коммерческие деятели.

Нам может казаться, что руководители больших предприятий или успешные инвесторы далеки от нас и недоступны. Это не так.

Часто этим людям льстит, если после выступления кто-то подходит с персональным вопросом. Многие успешные предприниматели не являются хорошими ораторами, при этом с удовольствием отвечают на конкретный вопрос. Но этот вопрос нужно тщательно подготовить и четко задать.

Постарайтесь быть рядом с успешными людьми, а не среди тех, кто вечно жалуется. Постарайтесь быть в компании, где что-то создается и есть некий лидер с четким видением будущего.