Битва за тишину. Какими способами можно повлиять на соседей, регулярно нарушающих покой всего дома

“Я ему написал СМС с просьбой выключить музыку. Он мне незамедлительно ответил, что квартира была продана в 2018 году, и дал номер телефона новой владелицы. Чтобы иметь запись беседы, я отправил СМС по этому номеру с той же просьбой и предупреждением, что собираюсь вызвать полицию. Мне ответила женщина, которая сказала, что она на работе, но позвонит домой и попросит прекратить шум. Попросила отменить вызов полиции. Так как ответ от нее задержался, а я уже вызвал полицию на этот адрес, то отменять его я не стал в воспитательных целях”, — объясняет Марек.

Шум исходил из квартиры в соседнем подъезде, ключа от которого у Марека не было, а на звонки по домофону никто не отвечал. В интернете мужчина нашел информацию, что квартира зарегистрирована на имя частного предпринимателя.

“История с дискотекой в доме на улице Раадику, 14, для меня лично началась ночью 15 сентября, когда кто-то из соседей на большой громкости начал слушать тоскливый русский рэп про несчастную подростковую любовь. Я тогда в час ночи вышел из дома и по горящим окнам определил, где страдают от неразделенных отношений. Это была квартира на пятом этаже”, — рассказывает Марек.

С такой же проблемой в редакцию “МК-Эстонии” обратился Марек, терпение которого лопнуло спустя несколько месяцев соседских гулянок.

В 2020 году полицейские Пыхьяской префектуры (Таллинн и Харьюмаа ) получили более 6000 вызовов в связи с нарушением покоя. Из них более 5700 вызовов были связаны с нарушениями в ночное время.

До крайностей все же доходит редко, хотя жалобы людей на соседей регулярно появляются в социальных сетях и не только. Частенько претензии жильцов становятся и поводом для вызова полиции.

Один из острых вопросов современности — как ужиться с соседями. Жизнь в многоквартирных домах для многих становится невыносимой. А виной тому шумные, буйные, бескультурные и никого не уважающие соседи. Порой дело доходит до словесных перепалок, драк и даже убийств на почве соседских войн.

Как ему удалось выяснить, полицию в эту квартиру вызывали неоднократно. Также собирались и подписи жильцов для заявления. Правление КТ дома в курсе проблемы, но пока ничего не предпринимает. А между тем, жильцы упомянутой квартиры не только поют по ночам, но и, как отмечает Марек, весь газон под своими окнами завалили окурками.

“Полиция приехала примерно в два ночи. Звонок в домофон ничего не дал, а противопожарная дверь на пятом этаже была заперта. Полицейские посоветовали написать заявление участковому и ретировались, попутно сообщив, что у них еще несколько подобных вызовов на очереди”, — рассказывает Марек.

Мареку не удалось пообщаться с организатором вечеринки — он быстро убежал в подъезд. Маргарита, по словам Марека, пошла проверить, горит ли свет в окнах, а сам мужчина еще раз позвонил 112, чтобы узнать, ждать ли полицию. Там сообщали, что патруль скоро будет на месте.

“Мне повезло, что их соседка снизу, Маргарита, тоже не смогла заснуть и вышла покурить. Она подтвердила, что это точно та квартира, и я немедленно позвонил 112. Это было в час ночи. К сожалению, мы говорили под окнами, и участники вечеринки, очевидно, услышали беседу с диспетчером. Буквально через полчаса из подъезда выбежал худощавый парень лет 25, небольшого роста, и подбежал к подъехавшему такси. Следом вышел “помятый” бородатый тип с темными кругами под глазами, очевидно, гость, и уехал на машине, похамив напоследок”, — вспоминает Марек.

Он рассказывает, что спустился на улицу и убедился в том, что караоке-концерт проходит именно в той самой квартире.

“Видимо, недавно жильцы купили домой караоке. Стало невыносимо. Мало того, что всем держащим микрофон людям медведь хорошо по ушам потоптался, так они еще в первый концерт до четырех утра выступали. Тогда я использовал беруши. Но сегодня ночью терпение лопнуло. Концерт начался в 20:00 и продолжился после 22 часов. Заснуть было нереально”, — негодует мужчина.

После этого в доме было тихо почти две недели. В последние месяцы соседский шум особо не беспокоил Марека вплоть до недавнего времени.

Мать в дверь — сын за караоке

Владелица указанной квартиры не захотела называть своего имени, но объяснила, что шум и караоке-вечеринки проходят, когда ее нет дома.

“Когда у меня работа суточная, сын приглашает друзей-подруг. Полиция ко мне обращалась уже, и было тихо последнее время. А сейчас я не в курсе, что что-то еще было. Знаю, что с 31 декабря на 1 января они пели в караоке, а больше ничего не знаю”, — объяснила женщина, заверив, что поговорила с сыном на эту тему.

“Караоке они пели не только с 31 декабря на 1 января”, — утверждает Марек.

Правление не карает

По словам члена правления упомянутого дома Тоомаса Пийка, он в курсе проблемы, но что-либо сделать с этим не в силах.

“Квартирное товарищество — не карательная организация. Этим занимается полиция, — говорит Пийк. — Надо просто постоянно делать заявления в полицию, дергать их. Тогда они свяжутся с собственником квартиры. У меня тоже такая ситуация была с соседями. Я написал не знаю сколько заявлений, и в один день соседи исчезли”.

На вопрос, пытался ли кто-то из правления поговорить с владелицей квартиры, Тоомас Пийк ответил, что вряд ли, лично у него нет номера телефона, по которому можно с ней связаться.

Получив номер телефона владелицы от журналиста, Тоомас пообещал сразу же ей позвонить. Через некоторое время он сообщил, что поговорил с ней.

“Она все понимает, — говорит Тоомас — Я сказал, что чем дольше это будет продолжаться, тем дороже ей обойдется. Ей не просто пальчиком погрозят”.

По словам Тоомаса, других жалоб по поводу этой квартиры не было, а о сборе подписей жильцов ему ничего неизвестно.

“Страдает от этого шума одна квартира, житель которой хочет ключи от подъезда и промежуточных дверей на этаже, чтобы впустить полицию в следующий раз. Я лично не против, но мне ключи от промежуточных дверей неоткуда взять. А что думают другие соседи об этой ситуации, мне неведомо”, — говорит Тоомас.

Чтобы начать процесс отчуждения квартиры, по словам члена правления, нужно больше серьезных заявлений в полицию.