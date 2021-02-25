ФОТО | Мечтаете о красивой жизни на острове? Смотрите, какие домики продаются на эстонских островах

1. Стильный микро-домик в деревне Калана на Хийумаа, 86 000 евро

Уютный двухэтажный модульный домик находится всего в километре от берега моря. В нем можно жить круглый год благодаря отоплению — там даже есть подогрев пола. Большие окна на первом этаже позволяют насладиться красотой местной природы. Больше информации на Kinnisvara24.ee.

2. Большой хутор на острове Муху, 380 000 евро

Находящийся в исторической рыбацкой деревне хутор Яагу-Тынизе имеет длину в 43 метра, площадь в 450 м2 и крышу из тростника. В нем можно жить круглый год или содержать его как туристический хутор. Всего в нем целых 11 спален с 26 местами для сна, две сауны. Имеется даже свой виноградник!. Больше информации ЗДЕСЬ.

3. Прибрежный участок с домом в деревне Салинымме на Хийумаа, 285 600 евро

Участок расположен на берегу моря, в 10 метрах от которого и стоит дом площадью 180 м2. Стиль рустик прослеживается как во внешней, так и во внутренней отделке дома. А огорожен он живой изгородью и можжевельника. Смотрите больше на Kinnisvara24.ee.

4. Хуторской комплекс на острове Муху, 159 000 евро

Настоящая хуторская идиллия и колорит острова Муху! На участке сохранилась старая каменная изгородь, валуны и растет типичный для острова можжевельник. На площади почти в 3000 м2 расположились отреновированный жилой дом (116,8 м2), амбар с подвалом (36 м2), баня (17 м2) и сарай (21 м2). Смотрите больше ЗДЕСЬ.

5. Дача на острове Прангли, 165 000 евро

Дача с гаражом находится на острове в тихом местечке. Участок окружают сосны и живописные пески — до песчаного пляжа всего 150 метров. А вместе с домом и гаражом идут в придачу Toyota Land Cruiser 95, мебель ручной работы и все прочие элементы интерьера. Больше узнать модно на City24.ee.