В четвертом квартале снижение объемов строительства в Эстонии продолжилось

Перспективы строительного сектора в этом году будут зависеть от того, как восстановится экономика в целом и, как следствие — от инвестиций частного сектора. С другой стороны — от того, насколько быстро будут осуществляться инвестиции в государственную инфраструктуру. На наш взгляд, спрос на коммерческую недвижимость в ближайшее время останется низким. Поскольку строительные проекты занимают больше времени, влияние на строительство зданий будет отложенным, и поэтому в этом году будет построено меньше коммерческих зданий. Строительствоа государственной инфраструктуры, вероятно, начнется позже, и в основном приведет к увеличению заказов на строительство сооружений, что не поддержит компании, которые в основном занимаются строительством зданий.