ВАЖНО ЗНАТЬ | Маркировка энергоэффективности бытовой техники теперь стала проще. Что изменилось?
“Основной принцип энергоэффективности — это экономия энергии и сокращение расходов. Это один из наиболее важных способов помочь сократить использование ископаемого топлива и достичь углеродной нейтральности в будущем”, — рассказала Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.
Маркировка энергоэффективности дает потребителям ясный и простой обзор энергоэффективности товаров в магазинах. Это помогает потребителям сэкономить деньги на счетах за электроэнергию, а также уменьшает выброс парниковых газов.
Переход на новую системы маркировки будет постепенным и будет разделен по группам товаров. В течение 2021 года будет изменена маркировка пяти товарных групп. Для посудомоечных, стиральных машин, холодильников и телевизоров маркировка энергоэффективности изменилась с 1 марта 2021 года. Для источников света (лампы, светильники) — с 1 сентября 2021 года. На практике это означает, что маркировка энергоэффективности для этих товарных групп изменится с марта (для ламп — с сентября), и старые этикетки будут заменены после необходимого переходного периода для магазинов. Снятые с производства модели товаров сохранят старую маркировку энергоэффективности на моделях, продаваемых в магазине. Другие товары должны иметь новую маркировку энергоэффективности.
В Европе маркировка энергоэффективности была впервые введена для многих бытовых приборов в 1994 году и обновлена в 2004 году. Маркировка энергоэффективности использует шкалу от A (наиболее эффективный) до G (наименее эффективный). Эта шкала помогает потребителям выбирать более энергоэффективные товары.
Старая маркировка энергоэффективности не учитывала технологическое развитие, что привело к ситуации, когда для некоторых категорий товаров класса A уже было недостаточно. Поэтому к шкале добавлялись плюсы, A+, A++ или даже A+++. В то же время для некоторых товаров более низкие классы (E, F, G) исчезли или стали настолько редкими, что больше не были нужны. Такую шкалу букв и плюсов, как правило, сложно понять и сравнить рядовому потребителю.
Тейнемаа добавила, что поэтому в маркировке энергоэффективности будет введена более простая классификация, с использованием только букв от A до G для всех групп товаров. “В то же время класс A изначально не будет использоваться, чтобы в будущем отмечать им еще более энергоэффективные товары, чем те, что продаются на сегодняшний день. Согласно нынешним технологиям, наиболее энергоэффективные продукты будут относиться к классу B или даже C. “Это означает, например, что холодильник, имеющий в настоящее время маркировку A+++, может стать категорией C по новой системе, хотя он такой же энергоэффективный, как и раньше.”
Что изменится с вводом новой этикетки энергоэффективности?
- Новая этикетка включает в себя более простую шкалу (от A до G) и упрощает сравнение энергоэффективности различных продуктов.
- Новая этикетка имеет QR-код в верхнем правом углу, который при сканировании дает потребителю доступ к более подробной информации в Европейском реестре этикеток энергоэффективности EPREL. База данных EPREL помогает государственным органам по надзору за рынком проверять соответствие продукта требованиям энергоэффективности и правильность информации на этикетке.
- Новая этикетка может также включать значки, указывающие такую информацию, как объем или размеры продукта, уровень шума или потребление воды, таким образом предоставляя полезную информацию потребителю.
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