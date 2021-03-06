10 предметов-оберегов, которые должны быть в каждом доме

Один из лучших способов поставить энергетическую защиту на свой дом — это воспользоваться соответствующими рунами. Также можно уберечь жилище от проблем при помощи простой своевременной уборки и избавления от хлама. Не забывайте и об использовании простых оберегов, о которых пойдет речь далее.

Красная рябина

Каждый год вам необходимо срывать веточку рябины. Она не избавляет ваш дом от негатива и не дарит удачу. Но веточка рябины издревле считалась сильнейшим оберегом от попадания молнии в дом и от пожара.

Подкова

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как правильно вешать подкову. Если вы повесите ее концами вверх, то подкова станет сильным талисманом удачи. Если концы будут смотреть вниз, то она станет сильнейшим оберегом от проблем с деньгами, плохого настроения, злых людей или неудач.

Веник

Веник — полезная вещь, но помимо того, которым вы подметаете мусор, должен быть еще и чистый. Он-то и будет выполнять роль оберега. Чтобы он работал правильно, вам потребуется поставить его в углу помелом вверх. Так он будет защищать семью от потери удачи, денег и счастья. Никто и ничто не сможет это забрать у вас.

Ловец снов

Ловец снов — это восточный талисман, который призван отпугивать неудачи, плохие сны, злых духов. Вы всегда можете купить его либо сделать своими руками. Во втором случае его сила будет куда больше. Это отличный оберег и источник универсальной защиты для всей семьи. С ним вам не будут страшны никакие невзгоды.

Ленточки красного цвета

Как и ловец снов, красная ленточка пришла к нам с востока. Это один из мощнейших талисманов фэншуй, сильный оберег и талисман на удачу. Красная ленточка должна висеть напротив входной двери. Она направляет энергетические потоки в нужную сторону, притягивает добро и отгоняет злых духов.

Фигурка слона