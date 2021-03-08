Изменения в законе: три важные поправки, которые касаются арендаторов и арендодателей

Также арендатор обязан по завершении договора вернуть арендованный объект недвижимости в таком же состоянии, как он и был до этого. То есть если дети изрисовали обои, а муж разлил кофе на белое ковровое покрытие, то перед тем, как съезжать, надо привести все в порядок.

”Если же речь идет о нарушении денежных обязательств, то законом предусмотрена возможность взимать за это пени, — добавляет юрист. — Размер пени должен быть тоже прописан договором, и, как правило, это 8% годовых. Но максимально разрешенные законом пени могут достигать и 24%”.

То есть, если вы снимаете однокомнатную квартиру и платите за аренду вместе с коммуналкой хозяину 300 евро в месяц, то штраф за одно нарушение, например курение в квартире, не может быть более 30 евро в месяц. А за два и более — например, если вы курите, устраиваете пьянки-гулянки и мешаете соседям — не больше 60 евро в месяц.

”Закон предусматривает и предельные нормы штрафа, — подчеркивает юрист. — Штраф за одно нарушение не может быть больше 10% от арендной платы в месяц и сопутствующих расходов. А если арендатор нарушил несколько пунктов договора сразу, например, курил в квартире и еще завел домашнее животное, хотя это договором запрещено, то совокупный штраф не может составлять более 20% от арендной платы и сопутствующих расходов”.

Важно: в договоре найма жилого помещения должно быть четко прописано, что нельзя делать в этом помещении, и указано, что за это может быть штраф. Нужно указывать также сумму штрафа.

”Раньше это было запрещено, — говорит Данил Липатов. — Но теперь собственник квартиры может штрафовать арендатора за нарушение договора”.

Однако, как говорит юрист Progressor Õigusbüroo Данил Липатов , на самом деле эти поправки просто поставили точку в обсуждении спорных моментов, которые до этого очень волновали стороны. Они не являются революционными.

”Это касается в основном все же мелких работ, — подчеркивает юрист. — То есть переклеить обои или заказать чистку ковров. Капитальный ремонт арендодатель с вас требовать не может. Только косметический, не требующий существенных вложений. Причем к вещам внутри помещения это не относится, то есть если кот подрал диван и в какой-то момент сломался холодильник, то с вас, по закону, не могут требовать купить новый диван и холодильник”.

Он добавляет, что в этом плане обязанности арендатора и арендодателя теперь примерно равны.

”Ведь арендодатель должен сдавать пригодное к использованию помещение, — поясняет Данил Липатов. — То есть там должны быть вода, тепло, электричество, канализация. Там должна быть возможность жить. И если потекут вдруг батареи, то ремонтировать будет арендодатель за свой счет. Если, конечно, они потекли не потому, что арендатор их пробил. Поэтому логично, что и у арендатора теперь есть обязанность ликвидировать следы износа, возникшего в ходе использования жилого помещения”.

Ремонтный фонд теперь, по словам Данила Липатова, тоже полностью возложен на арендатора.

”Но нужно понимать, что сами по себе поправки к закону ничего еще в жизни арендодателя и арендатора не меняют, сторонам нужно делать приложение к договору, где прописывать эти изменения по соглашению сторон. Или вообще переделывать договор о найме жилого помещения. Потому что автоматически для действующих договоров ничего не меняется”.

Арендодатели недовольны

Однако у тех, кто сдает недвижимость в аренду, поправки особой радости не вызывают. Они ждали большего.