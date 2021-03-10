ФОТО | Французская идиллия. Джонни Депп продает роскошное деревенское поместье

Как отмечает портал, цена составляет 55,5 миллиона долларов. Известно, что Депп уже выставлял недвижимость на продажу в 2015 и 2016 годах по цене от 27 до 63 миллионов долларов, но тогда покупателей не нашлось.

Поместье актер приобрел 20 лет назад. Тогда это была заброшенная деревня XIX века, расположенная всего в 27 километрах от популярного курорта Сен-Тропе. Вложив миллионы в ремонт, Депп превратил собственность в идиллическое место, где Джонни жил с певицей и актрисой Ванессой Паради и их двумя детьми.