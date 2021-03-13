Азбука напольных покрытий — или как не заблудиться в их разнообразии

“За паркетом, как и за ламинатом, легко ухаживать — обычно достаточно протереть грязь влажной тряпкой. Конечно, чтобы напольное покрытие изнашивалось равномерно по всему помещению, желательно покрыть ковром наиболее часто загрязняющиеся участки. Ковер не только примет на себя большую часть грязи, но, например, у входной двери также поможет защитить паркет от царапин мелкими камнями и другим мусором, приставшим к подошвам обуви. По этой же причине на ножки мебели рекомендуется наклеивать специальные войлочные насадки — при передвижении мебели не будет повреждаться паркет”, — рекомендует специалист.

Паркетные доски более дорогое, но не менее популярное решение. Обычно такой вариант для отделки своего нового дома выбирают любители натуральных и экологических материалов. Паркет обеспечивает отличную теплоизоляцию и при правильном уходе может прослужить более 20 лет.

Специалист отмечает, что этот тип пола все же больше подходит для помещений с низкой влажностью. Поэтому не рекомендуется устанавливать ламинат в ванной или на кухне, где существует повышенный риск протечки воды. Исключение составляют паркетные полы из ламината, изготовленные по специальной технологии: они не впитывают жидкость и не разбухают при воздействии влаги до 24 часов.

Ламинированные полы уже длительное время не теряют своей популярности — это один из самых экономичных выборов. “Помимо привлекательной цены, у ламината есть и другие преимущества: он прост в сборке и обслуживании, а изношенное покрытие можно легко заменить. Такое напольное покрытие часто подходит для теплых полов и более устойчиво к царапинам и ударам по сравнению с натуральными поверхностями. Клиенты любят ламинат, потому что он предлагает широкий выбор рисунков и цветов, а также идеально имитирует натуральное дерево”, — рассказывает Виктория Яненко о преимуществах ламинированных напольных покрытий.

Паркет отлично подойдет для гостиной и спальной зоны, но ограничиваться этими помещениями не стоит. Благодаря современным технологиям все чаще развенчиваются популярные ранее мифы. Например, долго бытовало мнение, что паркет не подходит для полов с подогревом, но сегодня это уже в прошлом. “Мы стараемся удовлетворить потребности даже самых требовательных клиентов, поэтому сегодня в ассортименте есть и паркет, специально разработанный для теплых полов”, — рассказывает Виктория Яненко.

Виниловые полы — универсальное и практичное решение

Виниловые полы устойчивы к воде, поэтому их можно настилать как в ванной, так и на кухне. Однако при выборе такого типа пола специалист рекомендует избегать мест в непосредственной близости к канализационным трубам, где риск протечки выше.

Хотя это покрытие изготовлено из смеси ПВХ, оно удерживает тепло так же, как полы из натурального дерева. Винил мягкий, по нему приятно ходить босиком, к тому же виниловые полы отлично изолируют звук и подходят для теплых полов. “Это очень хорошее решение для семей с маленькими детьми. Покрытие такого типа легко мыть, оно не впитывает грязь, а некоторые виниловые полы даже производятся с антибактериальным покрытием”, — рассказывает специалист Kesko Senukai Latvia.

Однако это покрытие не следует путать с линолеумом; различаются как технические характеристики и способ укладки виниловых полов, так и внешний вид, который ближе к ламинату, чем к линолеуму. Виниловые полы производятся по новейшим технологиям и могут выглядеть как натуральные деревянные доски. Еще одним преимуществом виниловых полов является их уникальная долговечность — большинство производителей виниловых полов предлагают 30-летнюю или даже пожизненную гарантию, поэтому стоит инвестировать в эти полы.

Линолеум — устойчивость к большим нагрузкам

Линолеум — одно из самых демократичных решений по цене и до сих пор остается довольно популярным вариантом в небольших жилищах. Основное отличие различных видов линолеума — это толщина верхнего слоя материала и, как следствие, его прочность. Руководитель категории напольных покрытий отмечает: хотя в обществе хватает нелестных мнений о линолеуме, в последние годы он доступен в очень привлекательном, современном дизайне — с имитацией поверхности дерева, плитки или камня, различными геометрическими узорами и т.д., к тому же за ним легко и удобно ухаживать, он водонепроницаем, поэтому особенно подходит для кухонь и других помещений с повышенной концентрацией влажности.

Ковролин — для уюта и тепла

Популярный у многих ковролин, или мягкий пол, до сих пор не утратил своих позиций в топе самых популярных напольных покрытий. Его главное преимущество — возможность вырезать материал точно по размеру и форме, требуемых для помещения.

“Ковролин можно также использовать просто как ковер, отрезав кусок нужного размера и обшив его края. Однако в большинстве случаев ковролином покрывают весь пол помещения, особенно в спальнях и детских комнатах, где его мягкая теплая поверхность сделает каждое прикосновение босой ступни или игру на полу особенно приятными”, — рассказывает Виктория Яненко.