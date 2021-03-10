ФОТО | В Таллинне строится первое “зеленое” офисное здание с живыми растениями на фасаде

По словам Хенри Лакса, члена правления Hepsor, для отопления и охлаждения офисного здания будет использоваться тепло земли, а “умная” автоматика будет регулировать распределение и хранение тепловой энергии в перекрытиях здания.

“В конференц-залах вентиляция работает по мере необходимости, т. е. в зависимости от количества людей в помещении; дождевая вода собирается и используется, а солнечные панели на крыше здания позволяют сократить расходы на электроэнергию. Помещения общего пользования освещаются посредством только “умных” и экономичных решений с использованием светодиодов”, — сказал Лакс.

“При выборе местоположения дома мы также имели в ввиду экологичность — дом находится рядом с велосипедно-пешеходной дорожкой Хааберсти-Мустамяэ, кроме того, проектом предусмотрено всё необходимое для того, чтобы на работу можно было ходить пешком и ездить на велосипеде, — крытая и открытая парковки для велосипедов, а также помещение, где можно переодеться, и прачечная”, — отметил Лакс.