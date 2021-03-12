Ситуация с коронавирусом заставила эстоноземельцев задуматься о покупке частных домов

Проведенное по заказу банка Citadele исследование показало, что во время пандемии 13% жителей Эстонии начали думать, что из-за воздействия вируса хотели бы обменять свое нынешнее жилье на частный дом. 5% задумываются о более просторном жилье. Три четверти респондентов менять жилье не хотели.

“Вынужденным находиться в домашних офисах людям теперь приходится проводить большую часть своего времени дома с находящимися на дистанционном обучении детьми и другими членами семьи. Вполне логично, что в результате многие почувствовали потребность в более просторном или более изолированном жилище. Теперь будет интересно узнать, трансформируются ли эти пожелания в реальные сделки с жилищными кредитами и увеличится ли в итоге спрос на частные дома”, — сказала Марина Хакиайнен, руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele. Наиболее активными ипотечными заемщиками являются семьи с детьми — 70% ипотечных кредитов банка Citadele выдается именно им.