Хотите избавиться от ненужных вещей? В Таллинне и Тарту за ними приедет такси

Такси Uuskasutuskeskus можно вызвать для передачи большого количества чистой и целой одежды, обуви, игрушек, посуды, товаров для хобби, книг и других вещей. Такси приедет, если вещей не менее пяти мешков и передать их можно бесконтактно. “Люди обустраивают в домах место для учебы и работы, поэтому нужно больше пространства. Мы хотим, чтобы ставшие лишними вещи, обнаруженные в ходе такой реорганизации, не завершили свой жизненный путь на свалке, а обрели новых благодарных хозяев. Поэтому в марте и апреле в Таллинне и Тарту мы приезжаем за пожертвованиями на дом”, — сказала исполнительный директор Центра повторного использования Диана Паакспуу. Такси для передачи пожертвований можно заказать через сайт Центра: uuskasutus.ee/annetustakso.

С 11 марта все магазины Uuskasutuskeskus закрыты, но в каждом филиале пара работников занимаются интернет-магазином и пожертвованиями. В привычное время работы магазинов пожертвования принимаются, и передать их можно бесконтактно: для этого следует позвонить по номеру телефона, указанному на двери магазина. Центру повторного использования можно пожертвовать и несезонный товар: вещи в хорошем состоянии дождутся своего часа на складе Центра. “Санки и лыжи не должны занимать место в узких коридорах городских квартир — их можно пожертвовать, не дожидаясь следующего сезона. Например, в прошлом году лыжный сезон так и не наступил. Еще нам можно смело приносить зимнюю одежду, которая стала мала”, — объяснила Паакспуу.