Достало не по-детски: что делать, если соседский ребенок не дает покоя
Все помнят недавний шокирующий случай, когда в Ласнамяэ пенсионер застрелил соседку сверху. Тогда он объяснил свой поступок тем, что дети над ним постоянно шумели. Видимо, в какой-то момент у престарелого мужчины просто сдали нервы и затмило разум. Несмотря на всю чудовищность его поступка, в обществе высказывалось некоторое понимание его мотивации. Просто все остальные разумные люди держат себя в руках и осознают, что не в силах что-либо сделать с шумными соседскими детьми. А действительно, можно ли что-то сделать? И стоит ли вообще что-то предпринимать?
Все соседи в курсе
”Вы уже много писали про шум в многоквартирном доме, но у нас история немного другая — у нас шумит ребенок-подросток, — позвонила в ”МК-Эстонию” Елена. — Даже по словам мамы, он немного нездоров. А мама работает ночами, ребенок часто один дома. На улицу он практически не выходит, в школу еще до пандемии перестал ходить. Мы обращались и в товарищество, и в социальный отдел, и в полицию. Никакой реальной помощи мы так и не получили”.
Елена с мужем пришли к выводу, что подросток просто не слушает маму, поэтому и к ней обращаться с просьбой что-то сделать бесполезно. А потом в разговоре это подтвердила и сама мать.
”Мы очень обеспокоены. Как нам дальше вообще жить? Мы столько не спим ночами! Ребенок бегает, палками стучит, бьет там все, даже ноги дома ломал, — рассказывает женщина. — Я в социальный отдел Мустамяэ обращалась не для того, чтобы приняли меры, а чтобы какую-то помощь ребенку оказали. Но ничего абсолютно не изменилось. Мы ходили и вместе с социальным работником — дверь никто не открыл. Потом я опять звонила в социальный отдел, мне ответили, чтобы я вызывала патруль, только тогда они смогут попасть внутрь. Хотя на третье мое заявление, когда я писала, что у ребенка обостряются проявления, мне ответили, что социальный отдел занимается этим. А когда я перезванивала, меня переспросили, а какой социальный отдел. А я-то откуда знаю?”.
Елена не представляет, что делать дальше, потому что понимает: страдают все — и соседи, и подросток.
”Ребенок сидит дома, никакой помощи от специалистов не получает, и мы тоже страдаем. Причем все соседи в курсе этой истории”, — констатирует женщина.
Обращение помогло
Алина тоже была в похожей ситуации, и помогло именно вмешательство компетентных органов.
”В квартиру под нами въехали новые жильцы. Мы сразу это заметили, потому что стали постоянно слышать плач ребенка. Но это не просто плач был, а натуральные истерики. Днем, вечером, ночью… Какое-то время мы терпели, думали, что все наладится — мало ли, ребенок просто болеет, — вспоминает девушка. — Потом однажды уже поздно вечером внизу был очень громкий скандал, мужчина кричал на женщину, она кричала. Нам пришлось вызвать
полицию, добавили, что там еще ребенок. Полиция приехала быстро, видимо, поговорила с ними, а потом еще на следующий день ко мне приходил участковый, расспрашивал”.
Но на этом история не закончилась. По словам Алины, истерики ребенка, которому было около трех лет, все продолжались.
”Из-за них я просыпалась в шесть утра и не могла уснуть в час ночи. Я разговаривала с родителями, предлагала обратиться к детскому психологу, но мне ответили, что читали в интернете, это надо просто перерасти, — говорит Алина. — Спустя несколько месяцев я не выдержала и обратилась в соцотдел. Как потом оказалось, родители были очень недовольны, что их вызвали на разговор в детский сад. А еще позже выяснилось, что у ребенка действительно проблемы с нервной системой, которые родители не хотели замечать. После этого, видимо, началась работа со специалистом, и поведение ребенка действительно изменилось. Мы смогли спать спокойно, а мальчик наконец получил помощь”.
Первой реагирует полиция
Когда соседи слышат шум любого происхождения, то чаще всего обращаются в полицию. Но стоит ли это делать в ситуации с ребенком? Опыт соседей из Скандинавии, рассказы о ювенальной юстиции, которая наводит страх на местных родителей, заставляет задуматься, а не причинит ли звонок в полицию еще больше проблем, только уже непосредственно шумной семье. Ведь уместно предположить, что информация о ребенке пойдет дальше в социальные службы. С другой стороны, если есть подозрение, что ребенку нужна помощь профессионалов, обратиться к специалистам по защите детства кажется логичным шагом. Так что же делать?
”Полиции важна любая поступающая информация. Так как в большинстве случаев первой реагирует полиция, то мы и проводим первичную проверку. К каждому случаю подход индивидуальный, — комментирует руководитель участковых и молодежных полицейских Ида-Таллиннской группы Ида-Харьюского отделения полиции Сергей Никифоров. — Случаями, которые связаны с безопасностью несовершеннолетних детей и подростков, занимаются молодежные полицейские, которые тесно сотрудничают со специалистами службы защиты детей”.
При разрешении случаев, по словам Никифорова, приоритетом является обеспечение безопасности ребенка, если есть основание полагать, что он находится в опасности, и проверка информации по всей семье.
”Если есть вызов, например, из-за нарушения ночного покоя, шума, нарушения порядка, сообщения о том, что кому-то немедленно нужна помощь, то в таком случае у полиции есть право самим зайти в помещение для оказания помощи и пресечения опасной ситуации, — добавляет Сергей Никифоров. — Если молодежный или участковый полицейский наносит визит в связи ситуацией, когда нет непосредственной опасности, то будет проведена дополнительная проверка, а при необходимости будут проинформированы специалисты по защите детей соответствующего местного самоуправления. Также мы активно сотрудничаем с коллегами из Департамента социального страхования”.
Нет цели изъять ребенка
Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина отмечает, что специалист по защите детей — это работник районной управы, к которому прежде всего обращаются за помощью и в интересах ребенка.
”У службы защиты детства нет цели во что бы то ни стало изъять ребенка из семьи — это миф. Напротив, цель социальных служб — максимально улучшить качество жизни в родной семье, предотвратить попадание детей в приют, поддержать родителей и помочь им в укреплении родительских навыков, — говорит Бешкина. — В соответствии со статьей 27 Закона о защите детства, все лица, имеющие информацию о нуждающемся в помощи ребенке, обязаны об этом сообщить в местное самоуправление или по телефону помощи детям 116 111”.
В понимании Закона об охране детства, по словам вице-мэра столицы, нуждающимся в помощи является лишенный ухода ребенок, благополучие которого находится под угрозой,
или ребенок, в отношении которого может применяться ненадлежащее обращение, а также ребенок, поведение которого представляет угрозу для его собственного благополучия или благополучия других лиц.
”Конечно, находясь за стенкой, сложно понять, что происходит у соседей в квартире. Нередко в причинах нестандартного поведения ребенка сложно сориентироваться и самому родителю, — замечает Бетина Бешкина. — Именно в этом поможет специалист по защите детей, он оценит потребность в помощи и предложит опорные услуги”.
Наша справка
Полиция предупреждает: если у кого-то есть информация о ребенке, который нуждается в помощи или является жертвой насилия в близких отношениях, то об этом следует сообщить либо в полицию участковому или молодежному полицейскому, либо позвонить на номер помощи детям 116 111 (это бесплатный круглосуточный номер), либо написать в чат на www.lasteabi.ee или на э-почту info@lasteabi.ee. Можно скачать и приложение для телефона lasteabi.
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