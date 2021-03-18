Достало не по-детски: что делать, если соседский ребенок не дает покоя

Елена не представляет, что делать дальше, потому что понимает: страдают все — и соседи , и подросток.

”Мы очень обеспокоены. Как нам дальше вообще жить? Мы столько не спим ночами! Ребенок бегает, палками стучит, бьет там все, даже ноги дома ломал, — рассказывает женщина. — Я в социальный отдел Мустамяэ обращалась не для того, чтобы приняли меры, а чтобы какую-то помощь ребенку оказали. Но ничего абсолютно не изменилось. Мы ходили и вместе с социальным работником — дверь никто не открыл. Потом я опять звонила в социальный отдел, мне ответили, чтобы я вызывала патруль, только тогда они смогут попасть внутрь. Хотя на третье мое заявление, когда я писала, что у ребенка обостряются проявления, мне ответили, что социальный отдел занимается этим. А когда я перезванивала, меня переспросили, а какой социальный отдел. А я-то откуда знаю?”.

Елена с мужем пришли к выводу, что подросток просто не слушает маму, поэтому и к ней обращаться с просьбой что-то сделать бесполезно. А потом в разговоре это подтвердила и сама мать.

”Вы уже много писали про шум в многоквартирном доме, но у нас история немного другая — у нас шумит ребенок-подросток, — позвонила в ”МК-Эстонию” Елена. — Даже по словам мамы, он немного нездоров. А мама работает ночами, ребенок часто один дома. На улицу он практически не выходит, в школу еще до пандемии перестал ходить. Мы обращались и в товарищество, и в социальный отдел, и в полицию. Никакой реальной помощи мы так и не получили”.

Все помнят недавний шокирующий случай, когда в Ласнамяэ пенсионер застрелил соседку сверху. Тогда он объяснил свой поступок тем, что дети над ним постоянно шумели. Видимо, в какой-то момент у престарелого мужчины просто сдали нервы и затмило разум. Несмотря на всю чудовищность его поступка, в обществе высказывалось некоторое понимание его мотивации. Просто все остальные разумные люди держат себя в руках и осознают, что не в силах что-либо сделать с шумными соседскими детьми. А действительно, можно ли что-то сделать? И стоит ли вообще что-то предпринимать?

”Ребенок сидит дома, никакой помощи от специалистов не получает, и мы тоже страдаем. Причем все соседи в курсе этой истории”, — констатирует женщина.

Обращение помогло

Алина тоже была в похожей ситуации, и помогло именно вмешательство компетентных органов.

”В квартиру под нами въехали новые жильцы. Мы сразу это заметили, потому что стали постоянно слышать плач ребенка. Но это не просто плач был, а натуральные истерики. Днем, вечером, ночью… Какое-то время мы терпели, думали, что все наладится — мало ли, ребенок просто болеет, — вспоминает девушка. — Потом однажды уже поздно вечером внизу был очень громкий скандал, мужчина кричал на женщину, она кричала. Нам пришлось вызвать

полицию, добавили, что там еще ребенок. Полиция приехала быстро, видимо, поговорила с ними, а потом еще на следующий день ко мне приходил участковый, расспрашивал”.

Но на этом история не закончилась. По словам Алины, истерики ребенка, которому было около трех лет, все продолжались.

”Из-за них я просыпалась в шесть утра и не могла уснуть в час ночи. Я разговаривала с родителями, предлагала обратиться к детскому психологу, но мне ответили, что читали в интернете, это надо просто перерасти, — говорит Алина. — Спустя несколько месяцев я не выдержала и обратилась в соцотдел. Как потом оказалось, родители были очень недовольны, что их вызвали на разговор в детский сад. А еще позже выяснилось, что у ребенка действительно проблемы с нервной системой, которые родители не хотели замечать. После этого, видимо, началась работа со специалистом, и поведение ребенка действительно изменилось. Мы смогли спать спокойно, а мальчик наконец получил помощь”.

Первой реагирует полиция