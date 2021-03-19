ФОТО | Новая магическая коллекция IKEA исследует границы между искусством и функциональностью

Уже с 2015 года IKEA сотрудничает с художниками по всему миру для создания коллекции “Art Event”, создавая предметы искусства в разных стилях и жанрах: ковры, игрушки в хрустале, фотографии, стрит-арт и иллюстрации. Цель этой коллекции всегда одна — сделать искусство доступнее для многих людей.

В целях шестой по счёту коллекции “Art Event” завоевать сердца большего количества домов и людей и стереть границу межу искусством и дизайном. Для этого путешествия компанией IKEA были приглашены совершенно разные художники со всего мира: Даниэль Аршам из Нью-Йорка, Gelchop из Токио, Humans since 1982 из Стокгольма, Сабин Марселис из Роттердама и Стефан Маркс из Берлина.

















“Мы выбираем художников со всего мира, чтобы отобразить разнообразие искусства и дизайна, — говорит Хенрик Мост, творческий лидер IKEA Art Event. — Мы хотим показать, что быть художником или дизайнером не значит сидеть в своей лодке — можно работать в разных сферах, и новое течение имеет сейчас колоссальное влияние как на дизайн, так и на искусство”.

Коллекция состоит из 10 товаров для дома, которые бросают вызов повседневности, но при этом с уважением относятся к творческому подходу каждый день. Световое настенное украшение от Сабин Марселис, настенные часы от Даниэля Аршама, настольный светильник и торшер от Gelchop, ваза и плед от Стефана Маркса и настенное украшение от Humans since 1982.

























“У каждой вещи из этой коллекции есть практическое назначение, и в то же время это предмет искусства. Традиционная идея искусства — быть чем-то элитным, а дизайн — массовое явление, теперь же это меняется. Происходит магия: искусство и дизайн объединяются”, — говорит Хенрик Мост.

“Мы рады, что искусство становится демократичнее, а дома есть места для творчества, особенно сейчас, когда из-за пандемии доступ к искусству очень ограничен — можно опробовать коллекцию с помощью дополнительной реальности в Instagram IKEA. Приглашаем поучаствовать в создании своей домашней галереи — #IKEAARTEVENT2021”.