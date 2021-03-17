ФОТО | Весенняя уборка: как обустроить маленькое помещение для стирки и глажки белья

Выбираем место

“Обычно пространство очень ограничено, и я советую подходить к этому вопросу творчески и воспользоваться нестандартным пространством, под лестницей или в подвале. А если у вас закрытый балкон, то он, хотя бы частично, отлично подходит для сушки и глажки белья. Продуманное использование подобных мест в доме поможет, и если вы не можете расширить пространство, то стоит использовать всю высоту!” — говорит дизайнер. Если о создании отдельного бытового помещения не может быть и речи, можно разделить помещения функционально — одно помещение для стирки, другое место для сушки, хранения и т. д.

Продуманное пространство

Когда место выбрано, важно использовать стены, чтобы максимально расширить пространство. Системы открытых полок и ящиков, используемые во влажных помещениях, такие как BOAXEL и JONAXEL, могут иметь магический эффект — всё видно и легко найти. Кроме того, в системе планирования IKEA можно спроектировать уголки для стирки, чтобы посмотреть, выглядит ли все именно так, как вы ожидали. Функциональность — ключ к упрощению вашей работы, так вы можете быстро найти свои вещи. Таммекиви добавляет: “Если у вас в семье есть дети, важна безопасность. Убедитесь, что они не смогут дотянуться до моющих и чистящих средств. Высокие полки на замке помогут”.

Дизайнер напоминает о продуманном освещении — общее освещение нужно дополнить местным, например у гладильной доски. Важно следовать правилам при установке освещения во влажных помещениях и подбирать светильники для таких помещений.

Организация

“Во время наших визитов в дома мы часто видим, что чистое и грязное бельё лежит на стуле, а стиральная машина прячется где-то в другом месте. Чаще всего в домах только одна корзина для грязного белья и возможности сортировать по цветам нет”, — заметила дизайнер. Она советует взять разные корзины для белья разного цвета. Стоит поставить их там, где вы переодеваетесь или где вам удобнее оставлять одежду.