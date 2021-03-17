ФОТО | Весенняя уборка: как обустроить маленькое помещение для стирки и глажки белья
Выбираем место
“Обычно пространство очень ограничено, и я советую подходить к этому вопросу творчески и воспользоваться нестандартным пространством, под лестницей или в подвале. А если у вас закрытый балкон, то он, хотя бы частично, отлично подходит для сушки и глажки белья. Продуманное использование подобных мест в доме поможет, и если вы не можете расширить пространство, то стоит использовать всю высоту!” — говорит дизайнер. Если о создании отдельного бытового помещения не может быть и речи, можно разделить помещения функционально — одно помещение для стирки, другое место для сушки, хранения и т. д.
Продуманное пространство
Когда место выбрано, важно использовать стены, чтобы максимально расширить пространство. Системы открытых полок и ящиков, используемые во влажных помещениях, такие как BOAXEL и JONAXEL, могут иметь магический эффект — всё видно и легко найти. Кроме того, в системе планирования IKEA можно спроектировать уголки для стирки, чтобы посмотреть, выглядит ли все именно так, как вы ожидали. Функциональность — ключ к упрощению вашей работы, так вы можете быстро найти свои вещи. Таммекиви добавляет: “Если у вас в семье есть дети, важна безопасность. Убедитесь, что они не смогут дотянуться до моющих и чистящих средств. Высокие полки на замке помогут”.
Дизайнер напоминает о продуманном освещении — общее освещение нужно дополнить местным, например у гладильной доски. Важно следовать правилам при установке освещения во влажных помещениях и подбирать светильники для таких помещений.
Организация
“Во время наших визитов в дома мы часто видим, что чистое и грязное бельё лежит на стуле, а стиральная машина прячется где-то в другом месте. Чаще всего в домах только одна корзина для грязного белья и возможности сортировать по цветам нет”, — заметила дизайнер. Она советует взять разные корзины для белья разного цвета. Стоит поставить их там, где вы переодеваетесь или где вам удобнее оставлять одежду.
Ещё одно наблюдение — моющие средства на полу: с этим поможет тележка, на которую всё удобно можно сложить, если же у вас дети, то всё необходимо убрать в высокие шкафчики. На крючки можно повесить складывающуюся сушилку и гладильную доску, а также можно повесить одежду для проветривания. Пегборд — небольшая, но функциональная вещь и подстраивается под ваши нужды с помощью крючков и полочек, всё для небольших вещей: прищепок, ножниц, щёток.
Стирка и уборка с заботой о природе
Для многих вещей не нужна горячая вода при стирке, и уж точно не для каждой стирки. Снизьте подогрев воды до 30° для снижения потребляемой энергии. Текстиль прослужит дольше и потребление электроэнергии заметно снизится, если сушить бельё на сушилке. И порой одежду нужно только проветрить, чтобы освежить — благодаря этому вы не только снизите количество потребляемой воды, но и одежда будет служить дольше. Поставьте дополнительную корзину, если позволяет место, чтобы отправлять туда вещи, которые можно пожертвовать или отправить на переработку.
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