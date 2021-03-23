Цены на недвижимость поймали попутный ветер: что будет в ближайшие месяцы?

2020 год войдёт в историю фондовых бирж в связи с быстрым падением цен и последующим, ещё более быстрым восстановлением рынков, краткосрочными отрицательными ценами на нефть и зелёной революцией. Рецессия в ведущих странах мира была крупнейшей за последние десятилетия, несмотря на сильные фискальные и денежно-кредитные стимулы со стороны государств и центральных банков.

В условиях экономической стагнации и общей нестабильности мы впервые за долгое время наблюдали в Эстонии дефляцию, которая продолжалась в течение девяти месяцев прошлого года. Одновременно мы, “сидя в первом ряду”, могли наблюдать в режиме реального времени за быстрым ростом цен на активы. В евро индекс Таллиннской фондовой биржи вырос за год на 52%, Eurostoxx 600 — на 49%, SP500 — на 54% и Nasdaq 100 — на 72%. Цена биткойнов за тот же период выросла в 11,3 раза! Рынок недвижимости, которому предсказывали быстрое обрушение, также смог удивить многих. Несмотря на экономический кризис, средняя цена квадратного метра квартир в Эстонии в прошлом году выросла почти на 7%. В последнем квартале прошлого года цены на недвижимость в США росли самыми быстрыми темпами за 30 лет и достигли рекордного уровня. В зоне евро цены на недвижимость в прошлом году выросли в среднем чуть более чем на 5%.