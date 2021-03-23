Цены на недвижимость поймали попутный ветер: что будет в ближайшие месяцы?
2020 год войдёт в историю фондовых бирж в связи с быстрым падением цен и последующим, ещё более быстрым восстановлением рынков, краткосрочными отрицательными ценами на нефть и зелёной революцией. Рецессия в ведущих странах мира была крупнейшей за последние десятилетия, несмотря на сильные фискальные и денежно-кредитные стимулы со стороны государств и центральных банков.
В условиях экономической стагнации и общей нестабильности мы впервые за долгое время наблюдали в Эстонии дефляцию, которая продолжалась в течение девяти месяцев прошлого года. Одновременно мы, “сидя в первом ряду”, могли наблюдать в режиме реального времени за быстрым ростом цен на активы. В евро индекс Таллиннской фондовой биржи вырос за год на 52%, Eurostoxx 600 — на 49%, SP500 — на 54% и Nasdaq 100 — на 72%. Цена биткойнов за тот же период выросла в 11,3 раза! Рынок недвижимости, которому предсказывали быстрое обрушение, также смог удивить многих. Несмотря на экономический кризис, средняя цена квадратного метра квартир в Эстонии в прошлом году выросла почти на 7%. В последнем квартале прошлого года цены на недвижимость в США росли самыми быстрыми темпами за 30 лет и достигли рекордного уровня. В зоне евро цены на недвижимость в прошлом году выросли в среднем чуть более чем на 5%.
Какой вывод мы можем сделать из всего этого? Мудро с экономической точки зрения действовали те люди, которые не паниковали в разгар коронакризиса, а воспользовались низкими ценами на финансовых рынках для покупки активов. Повезло тем, кто работал в секторах, которые не так сильно пострадали от кризиса. В основном благодаря поддержке ИТ и телекоммуникационного сектора, средняя зарплата в Эстонии в прошлом году выросла на 2,9 процента. При наличии стабильной работы можно было взять жилищный кредит со средней процентной ставкой 2,28% годовых. Это явно дороже, чем в среднем по зоне евро, но в то же время рост цен на недвижимость в Эстонии был быстрее, и за счёт привлечения разумной суммы сторонних средств можно было увеличить стоимость собственных чистых активов.
В Эстонии сейчас цифры статистики эпидемии внушают серьёзную озабоченность, но мир в целом движется по пути избавления от пандемии. Об истории успеха и возрождении экономики Израиля написано много. Теперь сюда можно добавить Великобританию и США. Одним из главных предвыборных обещаний Джо Байдена было вакцинировать не менее 100 миллионов американцев в первые 100 дней его правления в дополнение к зелёной революции. Половина пути к цели была пройдена за 37 дней, и появление новых и более качественных вакцин ещё больше ускорит эти темпы.
Для финансовых рынков характерно не слишком увлекаться текущими проблемами, а смотреть вперёд как минимум на полгода. Ускорение темпов вакцинации, повышение у людей чувства уверенности, улучшение глобального спроса и рост цен на сырьевые товары всё в большей степени в дополнение к росту цен на активы фокусируют внимание на росте потребительских цен. Инфляция ускоряется, но не ожидается её значительного роста в ближайшем будущем из-за ослабления рынка труда. По данным Swedbank, потребительские цены в Эстонии вырастут на 1,3% в этом году и на 1,7% — в следующем. При этом мы ожидаем роста заработной платы в среднем на 3,5%.
Поскольку рост заработной платы продолжает опережать рост цен, а меры стимулирования со стороны центральных банков и правительств продолжаются, цены на активы по-прежнему ловят попутный ветер. Все больше людей обеспокоены снижением покупательной способности своих сбережений, поскольку и в этом году не будут выплачиваться проценты по деньгам, лежащим на текущем счёте, и по вкладам. Уже наблюдается дефицит новых квартир, поскольку снижение предложения и растущий спрос влекут за собой дальнейшее повышение цен на активы. С приходом весны акции местных биржевых компаний, выплачивающих хорошие дивиденды, также подорожают, и размер дивидендов сможет многократно превысить рост стоимости жизни. На фоне популярности инвестирования в индексы люди наконец-то открыли для себя идею третьей пенсионной ступени — ведь пенсионные фонды инвестируют в столь же недорогие с точки зрения расходов по приобретению и обслуживанию паи глобально хорошо диверсифицированных индексов. К тому же со взносов в третью ступень государство возвращает пятую часть, то есть подоходный налог! Это — достойная дополнительная доходность, не требующая необоснованных рисков.
На данный момент в паруса цен на активы дует попутный ветер, но каждый инвестор должен следить за тем, чтобы этот ветер не перерос в шторм, способный порвать парус в лохмотья, и чтобы в худшем случае корабль не пошёл ко дну. Страны потратили огромные суммы на преодоление последствий коронакризиса, а это означает увеличение налогового бремени в будущем. С экономической точки зрения невозможно, чтобы постоянно увеличивающееся долговое бремя стран в какой-то момент не привело к повышению процентных ставок. Несмотря на позитивную риторику центральных банков, рост долгосрочных процентных ставок в США уже постепенно оказывает давление на инвесторов в облигации. Поворот кривой процентных ставок вместе с ростом инфляции — это то, что также может добавить волатильности фондовому рынку.
С введением пенсионной реформы стало ясно, что в будущем людям придётся всё больше брать на себя ответственность за свои финансовые дела. Сначала это может показаться сложным и, может быть, немного пугающим, но при желании всё возможно. Мы уже вывели на рынок новые и современные инвестиционные решения и будем делать это впредь. С их помощью вы можете начать с небольших сумм, и каждый может выбрать уровень риска, который ему подходит. Разумные инвестиционные решения помогут вам чувствовать себя в большей безопасности во всё более усложняющемся мире.
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