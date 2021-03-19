Поздравляем со Всемирным днем сна! 6 рекомендаций по выбору матраса

1) Матрас не должен быть слишком мягким или слишком жестким

Если в обычной ситуации я бы посоветовал выбирать матрас, полежав на нем и “примерив” его, то при покупке матраса в интернет-магазине в первую очередь нужно решить, какую жесткость вы предпочитаете. По большей части матрасы бывают трех степеней жесткости: жесткие, среднежесткие и мягкие. Ключевое правило выбора матраса — он не должен быть слишком мягким или слишком жестким. При проблемах со спиной, шеей или суставами лучше отдать предпочтение матрасу пожестче — он будет поддерживать позвоночник в правильном положении и, в отличие от мягкого матраса, вы не будете проваливаться в него, как в гамак.

2) Матрас с эффектом памяти адаптируется к форме тела

Универсальное решение — матрас с эффектом памяти (по-английски — memory foam), адаптируется к принятому положению. То есть, сколько бы человек ни переворачивался ночью с боку на бок, на спину и на живот — матрас обеспечит поддержку, соответствующую форме тела. Следует учитывать, что с момента, как вы развернете купленный матрас с эффектом памяти, пройдет 2–3 дня, прежде чем он полностью расправится. Еще один момент — если раньше вы такими матрасами не пользовались, процесс привыкания к нему может занять до 4 недель.

3) Не ворочаться поможет пружинный матрас карманного типа