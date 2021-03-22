ФОТО | Любовное гнездышко в Старом городе: министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и ее муж открывают двери в свой прекрасный дом





















Роскошную трехкомнатную квартиру площадью 115 квадратных метров пара купила при помощи кредита в готовом виде. В ней остались светильники, шторы и часть мебели предыдущего владельца. “Большая часть мебели и есть 16-летней давности, но для нас все-таки родная. Единственная вещь, которая теперь начала потихоньку отказывать, это кухня. Очевидно, мы своей интенсивной готовкой в течение 16 лет накладывали такую нагрузку, что техника начинает прекращать сотрудничество. Когда кризис снова позволит, обновление кухни следует предпринять точно”, — раскрывает Кейт планы ремонта на ближайшее время.

Во всей квартире старались соблюдать соответствующий истории дома стиль, большая часть мебели куплена в местных мебельных магазинах и антикварных лавках. Дома у Розиманнусов много книг — их читают как для самообразования, так и для развлечения.





Волею обстоятельств дома также кабинет удаленной работы министра, где она проводит собрания в Zoom и дает интервью. На массивном письменном столе бросаются в глаза фуражка Бостонского университета и куча разных средств защиты лица на все случаи жизни — от шелковых масок до хирургических масок.

Напротив рабочего стола алтарь сувениров из поездок, который напоминает Розиманнусам их путешествия в места, куда обычный турист вряд ли попадет. Есть предметы, которые привезены из поездок в Папуа — Новую Гвинею и на пограничные территории Эфиопии и Судана. Прямо перед локдауном прошлой весной Розиманнусам удалось побывать в Марокко, о чем напоминает посуда для тушения (таджин).

























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