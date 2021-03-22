Радостные новости для жителей Южной Эстонии: в Тарту откроется пункт планирования и заказа IKEA

“Расширение IKEA в Эстонии — ещё один шаг на встречу большей доступности услуг и товаров для жителей страны. Поскольку Тарту является вторым по величине городом Эстонии, мы решили построить в нем пункт с новой концепцией, который станет первым отделением такого рода IKEA в странах Балтии. С помощью нашего нового пункта планирования и заказа мы хотим вдохновить наших клиентов, предложить функциональные решения по дизайну и помощь специалистов для улучшения домашнего интерьера, и всё это рядом с их домом и работой”, — говорит руководитель IKEA в Балтии, Йоханесс Р. Йоханнессон.

Пункт планирования и заказа IKEA в Тарту будет предлагать удобный способ консультаций и поддержки клиентов в планировании решений для дома, так чтобы эти решения подходили под их личные нужды и ожидания, например мебель для кухни, ванной или полноценный шкаф. Клиенты смогут выбрать тип консультации: от самостоятельного планирования до полной консультации и помощи специалиста. Помимо консультаций в пункте будут представлены вдохновляющие решения и идеи по обустройству дома.

Клиенты смогут заказать всё необходимое в пункте планирования и заказа или приобрести все онлайн. Свой заказ можно будет забрать на месте или за дополнительную плату заказать доставку на дом. Жителям Тарту станет доступно более 8000 предметов интерьера и аксессуаров, то есть весь ассортимент IKEA.

Пункт IKEA будет открыт рядом с торговым центром Lõunakeskus.

“Мы и наши покупатели долгое время ждали IKEA к Lõunakeskus, и я рада сообщить, что это произойдёт в этом году. Теперь торговый центр Lõunakeskus станет ещё привлекательнее к посещению”, — говорит Марью Йеэдас, руководитель Lõunakeskus.

Открытие пункта планирования и заказа IKEA ожидается в декабре 2021 года.

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