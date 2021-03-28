Поле полю рознь: почему цены на сельскохозяйственные земли отличаются в разы?

Руководитель западного региона Pindi Kinnisvara, профессиональный оценщик Свен Семпельсон сказал, что цена сельскохозяйственные земли зависит от множества факторов.

“Во-первых, важна, конечно, плодородность земельного участка, а также то, насколько легко его обрабатывать. Для того чтобы облагородить песчаную, болотистую или каменистую почву необходимо приложить значительные усилия, прежде чем она станет плодородной землей, и все это стоит больших денег”, — сказал он.

“Во-вторых, многое зависит от размера земельного участка. Слишком маленькая площадь поля для многих потенциальных арендаторов не представляет никакого интереса. В случае развития событий по более пессимистичному сценарию, когда, например, вследствие обусловленных общей планировкой ограничений невозможно изменить целевое назначение земельного участка, то такой участок ни для кого не представляет особой ценности, кроме, возможно, при использовании его в качестве обычного сенокосного угодья”, — пояснил Семпельсон.

“Следующей причиной является, конечно же, место расположения земли. Если объект находится в труднодоступном месте посреди леса, куда при неблагоприятных погодных условиях сложно добраться на тяжелой технике, то ценность недвижимости снижается”, — заметил он.

В качестве важнейшего стимула Семпельсон отметил наличие такого фактора, как действующее в ближайших окрестностях крупное сельскохозяйственное предприятие. “Для потенциального покупателя крайне важно, чтобы обрабатываемые поля располагались поблизости друг от друга, поскольку это позволяет экономить как топливо, так и время. Именно те возделанные пахотные земли, которые расположены вблизи крупных перерабатывающих предприятий, являются наиболее ценными. В связи с этим, когда кто-то желает инвестировать в сельскохозяйственные угодья с целью сдачи их в аренду, стоит непременно проделать всю предварительную работу и узнать, кто может быть самым крупным потенциальным арендатором и как далеко он расположен”, — добавил Семпельсон.