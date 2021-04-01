ФОТО | В столичном районе Ноблесснер к концу 2022 года появятся пять новых квартирных домов

Всего будет построено пять шестиэтажных квартирных зданий. Здания по адресу Весиленнуки, 18/1 и 18/2 будут готовы к концу 2022 года, а по адресу Леннусадама, 3/1, 3/2 и 3/3 — летом 2023 года.

Здания спроектировало архитектурное бюро KOKO arhitektid, а внутреннюю отделку создало бюро KAOS Arhitektid. У квартир будут открытые балконы и потолки выше среднего, а их площадь составит от 33 до 377 квадратных метров.

Парковочные места будут располагаться на подземном этаже, тем самым оставив перед домами место для зеленой зоны, детской площадки и зоны отдыха.