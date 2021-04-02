ФОТО | Вот как будет выглядеть новый музей памяти жертв коммунизма в Батарейной тюрьме

По словам члена правления Эстонского института исторической памяти Мартина Андреллера, институт в последние три года занимался временной экспозицией в Батарее, одновременно работая над подготовкой строительства музея, который расскажет местной и международной публике о периоде оккупации Эстонии, преступлениях коммунистических режимов по всему миру и истории здания.

“Заключение договора о проектировании — это знаковый момент. Годами обсуждавшийся музей начинает приобретать четкую форму. Партнер, который уже имеет богатый опыт в этой сфере, вселяет уверенность, и с владельцем здания мы в постоянном контакте. По плану, реновация здания начнется уже в следующем году, но до открытия музейного пространства на 5000 кв. метрах еще далеко. Условием этого является учитывающее особенности здания проектирование, которое теперь может начаться”, — сказал Адреллер.

Проектный руководитель Отть Сарапуу сказал, что создание музея в Батарее станет, скорее всего, крупнейшим музейным проектом десятилетия в Эстонии, и Motor c KOKO arhitektid воспринимают участие в этом проекте как большую честь и ответственность.

“Тематика музея — глубокая и чувствительная, поэтому необходимы передающие ее суть современные визуальные решения. Проникающий в тюремную камеру через небольшие окна свет стал для нас образом музея памяти. Преступления, совершенные в стенах Батареи, и истории ее узников долгое время утаивались. Новый музей призван пролить свет на эти истории и судьбы заключенных. Поэтому наш подход заключается в использовании света и тени”, — объяснил он.

“Для узников тюрьмы свет символизирует свободу, а луч света, пронзающий камеру, является эквивалентом надежды”, — добавил Сарапуу.