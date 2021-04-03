Таллиннский Манхэттен: в столице может появиться новый фешенебельный район(2)
В декабре прошлого года издание Äripäev уже писало, что несколько эстонских миллионеров уже более десяти лет хотят начать застройку полуострова Пальяссааре в Таллинне, чтобы создать район на 50 000 жителей, похожий по размерам, например, на Ыйсмяэ. Проект даже получил название — "Манхэттен Пальяссааре". Конечно, территория полуострова не сможет вместить 50 тысяч человек, а вот около 16 тысяч — вполне вероятно.
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Кто будет строить новый район?
45,61% — компания Bolton Realestate OÜ, которая принадлежит многим предпринимателям, в том числе и двум гражданам Гонконга.
23,05% — компания Seaside Developement OÜ, которая принадлежит Хейти Хяэлю (90%, Kasperwiki Laevaomanikud OÜ) и Мехису Румпу (10%, MR Varahaldus OÜ).
18,69% — компания JL Capital OÜ, которая принадлежит Хейти Хяэлю (68%), Яану, Маарике и Мати Сокк (8%, Dekre OÜ), Аарто Эйпре (8%, Westrex Trade OÜ), Петеру Линкусу (8%, Poka Investeeringud OÜ) и Михаилу Казарину (8% Skatolo OÜ).
8,99% — компания Lahesuu Sadama AS, которая принадлежит Юрию Григорьеву (47,19%), Мяртену Вайкмаа (23,6%) и Маргусу Ванаселья (23,6%).
2,67% — компания Harinder OÜ, которая принадлежит Юрию Григорьеву (50%), Мяртену Вайкмаа (25%) и Маргусу Ванаселья (25%).
0,99% — компания Crecco OÜ, которая принадлежит Индреку Аллманну (33,33%), Тоомасу Лухаяэру (33,33%) и Маркусу Хяэлю (33,33%).
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