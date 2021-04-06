Три эстонские компании из сферы недвижимости объединились под общим брендом Restate

Объединенный бренд будет предлагать комплексные услуги от развития и продажи коммерческой недвижимости до управления имуществом. “Hammerhead зарекомендовал себя как очень активный и инновационный девелопер коммерческой недвижимости. Компания Restate искала возможность реализовать свой многолетний опыт консалтинга в сфере коммерческой недвижимости именно в более инновационном свете”, — сказал член совета компании Арди Роосимаа.

Объединение стало логическим продолжением уже существовавшего сотрудничества. “В течение последних двух лет мы вели плодотворное сотрудничество и стали надежными договорными партнерами. Консалтинговые услуги очень волатильны и чувствительны к изменениям рынка, они требуют приверженности и знаний. Благодаря совместной работе мы можем предложить своим консультантам более стабильную воронку продаж, премии по результатам работы, а также фиксированную оплату труда, что является скорее исключением на рынке, — добавил Роосимаа. — Мы также сосредоточимся на повышении эффективности, чтобы делать еще больше, используя те же ресурсы”.

При слиянии компаний с многолетним опытом увеличивается и их аналитический потенциал. “Мы принимаем быстрые и тщательно обдуманные решения, — сказал финансовый директор Restate Антон Круглов. — Несмотря на возникшие в прошлом году опасения, эстонский рынок коммерческой недвижимости находится в очень хорошем состоянии. Текущий рост совершенно органичен, и в секторе коммерческой недвижимости нет никаких признаков бума”.

Объединение обеспечивает компаниям уникальное положение на рынке, когда партнеры одновременно являются еще и конкурентами. “Нет сомнений в том, что это пойдет только на пользу — местный рынок небольшой, поэтому совместно можно сделать больше, чем конкурируя”, — уверен Роосимаа.