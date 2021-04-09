ДО и ПОСЛЕ | Преображение одной дачи, или 5 шагов для создания дачного отдыха

“Во время наших визитов в дома, мы заметили, что часто дачный потенциал не используется на полную мощь — пространство, функциональность, стиль и освещение. Главная задача этих помещений — отдых и развлечения, важно выбирать простые решения и мебель из прочных материалов для разных погодных условий” — говорит дизайнер IKEA.

Планировка

“Дачные помещения обычно маленькие и при этом нестандартных форм, например, как этот домик буквой Л, с диагональными стенами. В таких комнатах стоит использовать мебель-трансформер, например, диван-кровать, и когда диван сложен, то в комнате больше места” — говорит дизайнер.

Лёгкий раздвижной стол и стулья, которые можно сложить один на другой, позволят при необходимости разместить больше гостей, такой стол можно использовать как на улице, так и в доме, в зависимости от погоды. Альтернатива подвесным шкафчикам на таких стенах — рейки, на которые можно развесить кухонные принадлежности: от поварешек до кастрюлек, а в тележку с корзинками можно положить другие вещи.

Прочная мебель

При выборе мебели для дачи, важно, чтобы мебель была прочной и подходила для использования на улице, влажных помещениях или кухни. Алюминий, пластик, ротанг и сталь — прочные материалы для уличной мебели. Не забывайте ухаживать и чистить мебель, накрывайте и храните мебель по окончанию сезона в сухом, прохладном месте — в гараже или подвале. На дачу можно привезти старую мебель, и дать волю творческому порыву, покрасив или модернизовав ее.

Легкость в уходе

Никто не хочет проводит отдых на даче, постоянно что-то убирая. Деревянные полы, удобные крючки, прочные ковры, которые можно использовать на улице и не забываем про текстиль, который легко стирается в машинке — ведь дачные приключения могут нанести грязи в дом.

День и ночь