Союз страховых обществ обновил принятые нормы страхования жилья. Что изменилось?

В прошлом году страховщики потратили 33 миллиона евро на возмещения в рамках страхования жилья. Это на 8 процентов больше, чем годом ранее.

По словам члена правления ССОЭ Лаури Потсеппа, страхование жилья претерпело изменения. “За последнее время стало привычным, что в случае страхования жилья застраховываются также вещи, которые человек носит с собой, например, смартфон или ноутбук. В принятых нормах разъяснены типичные для эстонского рынка страхования понятия, условия договора страхования и практика страховщиков”, — сказал Потсепп.

Потсепп полагает, что обновленные принятые нормы, в частности, будут способствовать уменьшению числа страховых споров. “При разработке этих норм учитывались споры, связанные со страхованием жилья. Благодаря принятым нормам клиенты и другие люди смогут лучше понимать деятельность страховщиков”, — пояснил Потсепп.

В обновленных принятых нормах страхования жилья более подробно описаны правила возмещения ущерба. Также там приведены иллюстрированные примеры ситуаций, которые обычно не являются страховыми случаями.

По словам руководителя отдела страхования имущества AS Salva Kindlustuse Алвера Кивирюйта, крупнейшая ошибка, которую люди совершают при заключении договора страхования жилья, состоит в том, что в целях экономии они выбирают слишком маленькую сумму страхования домашнего имущества, которой при наступлении несчастного случая не достаточно для замены находившихся дома вещей. “Например, если пожар уничтожит все вещи, а страховая сумма невелика, то ее не хватит для восстановления прежней обстановки”, — сказал Кивирюйт и порекомендовал людям обдумывать, в каком объеме им необходимо страховать имущество.

Больше всего ущерба жилью причиняет огонь. В прошлом году в застрахованном жилье произошло более 400 пожаров, общий ущерб от которых составил 8 миллионов евро. В тех случаях, в которых жилье сгорело дотла, размер ущерба достиг нескольких сотен тысяч евро. Средняя сумма ущерба от пожара в одном жилье составила около 20 тысяч евро.