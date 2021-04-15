Советы покупателям жилья: как выбрать страхование кредита или жизни?

Руководитель по рискам в связи со страхованием жизни ERGO Марек Вийк сказал, что жилищный кредит определенно стоит застраховать, причем банки могут даже потребовать этого у покупателя. “Страхование жилищного кредита обеспечивает важное чувство безопасности: если со мной что-то случится — например, я потеряю работу и серьезно заболею — обязательства по кредиту не станут для семьи дополнительной проблемой”, — сказал Вийк.

Покупатели жилья обычно стоят перед выбором: страхование кредита или страхование жизни. По словам Вийка, эти продукты похожи по своей сути, но все же предлагают разные виды защиты. Поэтому он советует покупателю жилья подумать о своих настоящих желаниях и долгосрочных целях.

“В обоих случаях страховое возмещение выплачивается в случае смерти. В рамках страхования кредита банки также предлагают дополнительную защиту на случай нетрудоспособности и потери работы. Однако, если в случае страхования жизни заключающее договор лицо может выбрать, кто именно получит компенсацию, то в случае страхования кредита выгодоприобретателем будет банк, — отметил Вийк. — Обычно страхование кредита покрывает жилищный кредит или определенный процент от его суммы. Прочие расходы, такие как перестройка дома, коммунальные услуги или расходы на похороны, должна будет все же нести семья”.

Размер ежемесячного платежа по страхованию кредита зависит от суммы выплат по кредиту и остатка кредита. “Иногда ради экономии денег страховую защиту покупают только в отношении части суммы кредита, надеясь, что ничего не случится. После выплаты кредита договор также расторгается”, — сказал представитель ERGO. Напротив, сумма страхования жизни, как правило, является постоянной величиной и изменяется только по запросу клиента. Выплаты меняются каждый год по мере того, как клиент становится старше.