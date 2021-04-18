СТАТИСТИКА | В прошлом году больше всего ущерба жилью причинили протечки труб и неисправная техника

По словам руководителя отдела профилактики ущерба ССОЭ Юлли Рейметс, протечки труб случаются все чаще и в новых строениях, и в старых жилых домах. “В новых постройках в течение первых пяти лет трубы приходят в негодность из-за ошибок при производстве или установке. Серьезной проблемой являются многоквартирные дома, где у трубопроводов превышен срок службы”, — сообщила Рейметс. “Трубопроводы, установленные более 50 лет назад, следовало бы заменить. При обстоятельной реновации здания в возрасте от 20 лет рекомендуется обновить также весь трубопровод”, — пояснила Рейметс.

В прошлом году было заключено 240 000 договоров страхования жилья. Из них 60 процентов составляет страхование ответственности, которое покрывает ущерб, причиненный другим людям. В 2020 году было оформлено 150 000 договоров страхования ответственности частных лиц.

По словам менеджера по продукту страхования жилья Seesam Дагмар Гилден, наиболее распространенные страховые случаи по страхованию ответственности — это протечки труб в квартирах, повлекшие за собой причинение ущерба соседям. “В прошлом году также случалось много штормов, при которых имущество соседей было повреждено сломанными деревьями”, — сказала Гилден.

“Число связанных со штормом случаев причинения ущерба увеличилось на целых 30 процентов. Помимо сломанных деревьев, во время штормов причиняется значительно больше убытков бытовой технике и оборудованию зданий, что обусловлено авариями электросетей”, — добавила Гилден.