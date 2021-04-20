КАРТА | Люди без разбора скупают недвижимость на Хийумаа. За год цены удвоились. В чем причина?

“Мой телефон звонит постоянно. Люди покупают все — как дачи, хуторские дома, земельные участки, так и квартиры. Цены на квартиры за последний год точно удвоились. Ниже 50 000 евро трехкомнатную квартиру в хорошем состоянии больше так просто не получишь. Огромный интерес также к земельным участкам”, — отмечает работающий на Хийумаа маклер Кайе Наппир.

Наппир говорит, что работает на Хийумаа маклером 15 лет, но раньше такого не видела. “Объектов остается все меньше. Больше особенно много даже не выбирают, покупают и дома в очень плохом состоянии”.

По районам, по словам маклера, все популярнее Калана, или западная оконечность Хийумаа. “Там начинают строить новый порт, вдобавок это красивая местность с песчаными пляжами. Даже совершенно нереновированные дома там сейчас покупают с радостью”.

На карте показано относительное изменение медианной цены квадратного метра находящихся на продаже дач по сравнению с мартом прошлого года:

По данным Департамента статистики, в течение последнего года в части уездов цены на дачную недвижимость поднялись, в других упали. На Хийумаа по сравнению с мартом 2020 года средняя цена квадратного метра предлагаемых на продажу дач удвоилась, в то время как, например, на Сааремаа в годовом сравнении было падение на 20%.

Наппир верит, что Хийумаа привлекательнее Сааремаа именно из-за своего небольшого размера. “Расстояния маленькие, а воздуха и приватности все-таки хватает”.

По словам маклера Uus Maa Nord Тууле Пракс, тоже именно Хийумаа стал настоящим хитом. “При приближении дачного сезона количество интересующихся растет по восходящей тенденции”, — констатировала она.