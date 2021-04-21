Битая посуда, гнутые вилки, остановившиеся часы: чем опасны сломанные предметы в доме

Как известно, в доме должен царить порядок, чтобы в нем не было ссор, негатива и неудач. Необходимо не только делать своевременную и эффективную уборку, но еще и выбрасывать сломанные вещи. Они негативно сказываются на энергетике, поэтому от них нужно избавляться, если починить их невозможно.

Битая посуда и сломанные кухонные приборы

Согласно приметам, сломанные вилки, гнутые ложки, битая посуда — это источник больших проблем в личной жизни. Одинокая женщина, окруженная такими вещами, не сможет найти мужчину мечты. В уже созданных отношениях будут появляться негатив и склонность к изменам.

Сломанная техника

Телефоны, телевизоры, планшеты — все это должно работать исправно. Если телевизор сломался, а починить его нет возможности или надобности, не нужно убирать его в чулан, чтобы он лежал там на всякий случай. Это уже захламление пространства, которое ведет к проблемам со здоровьем, настроением, мотивацией.

Многие люди держат в доме целые склады неработающей техники, потому что выбрасывать жалко. Из-за такой жалости к вещам и появляются все основные проблемы в жизни. Разумеется, появляются они не моментально. На это необходимо какое-то время, поэтому недельку-другую подержать в доме сломанную вещь можно — этого хватит, чтобы найти на нее покупателя или как-то избавиться от нее с выгодой для себя.

Остановившиеся часы

Если в часах села батарейка, проблем не будет. Если же они сломались, стоит их починить или избавиться от них как можно скорее. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что хуже сломанных часов нет ничего. Они приносят в дом болезни и могут даже стать причиной тяжелого недуга.

Наручные часы относятся к этой же группе. Если починить их нельзя, просто выбросите их. Если этого не сделать, жизнь может сильно измениться в худшую сторону. Не думайте, что если проблемы не появились за определенный отрезок времени, то они не появятся вовсе. Это может произойти стихийно и неожиданно.

Разбитое зеркало