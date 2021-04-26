ФОТО | Садовый авангард под Маарду движется в сторону европейской культуры

“На краю дороги приветствовала табличка — AÜ Avangard. Как всегда в маленьких общинах, соседский дозор работает очень хорошо. Не прошло много времени, как пришли расспросить чужака и поговорить. Я узнал, что садовое товарищество создали в 1986 году на заросшем кустарником сенокосе между канавами на краю города Маарду. Каждый член товарищества получил участок земли в 600 квадратных метров и возможность построить дачу до 12 квадратных метров.

Тех, кто там с самого начала, осталось еще семь. Уже много лет они хотели стать полными собственниками участков земли. Счастье улыбнулось 1 апреля прошлого года — дали возможность выкупить свой участок, и так они стали полноправными землевладельцами. Благодаря чувству уверенности присоединяется и молодежь, и окрестности все больше приводятся в порядок.

Сейчас картина еще от одной крайности к другой: ухоженные садовые участки и своеобразная дачная архитектура рядом с зачатками новостроек и запущенными дачными участками”.

Советуем прочитать: