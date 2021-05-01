Садовые дела в ближайший месяц: подрезаем, удобряем, сеем и сажаем

ПОДРЕЗАЕМ

· В апреле и начале мая можно смело подрезать плодовые деревья и кусты — как минимум, надо удалить те ветки, которые пострадали от мороза и снега.

· В это же время можно стричь живую изгородь и различные декоративные кусты.

· Начинать стричь траву слишком рано не стоит: лучше дать ей окрепнуть, даже если будет казаться, что она слишком высокая, и косить газон в первый раз только в середине или даже в конце мая. Что можно сделать сейчас, так это тщательно пройтись по траве граблями и в начале мая посеять семена травы в тех местах, которые зимой пострадали от холода.

· Срежьте засохшие стебли цветов, оставшиеся на клумбах с прошлого года.

УДОБРЯЕМ

· В весенние месяцы растениям очень нужны удобрения, поэтому удобрять в этот период нужно и плодовые деревья, и ягодные кусты, и живую изгородь, и цветы.

· Весной нужно применять богатые азотом удобрения, которые способствуют прорастанию и росту растений.

· По возможности откажитесь от универсальных удобрений. Подберите каждому растению подходящую комбинацию, которая также защитит их от вредителей и грибковых болезней. Не забудьте, что питательные вещества нужны не только деревьям, кустам и цветам, но и траве.

· Загляните в компостный ящик и перекопайте его содержимое, чтобы растительные отходы разлагались быстрее. Если компост готов, можно использовать его в качестве удобрения.

СЕЕМ

· Как только в мае установится стабильная плюсовая температура воздуха, можно начинать сеять овощи, например салат и редис.

· Во второй половине мая можно смело сеять большинство летних цветов, но сначала все же нужно проверить, когда сеять каждый тип растений — некоторые нужно проращивать и высаживать в виде рассады, потому что сами по себе в земле они не взойдут.

ВЫСАЖИВАЕМ

· Проводите посадочные работы в зависимости от погоды: растения, не переносящие холода, нельзя высаживать на улице, пока остается риск заморозков.