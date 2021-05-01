Садовые дела в ближайший месяц: подрезаем, удобряем, сеем и сажаем
ПОДРЕЗАЕМ
· В апреле и начале мая можно смело подрезать плодовые деревья и кусты — как минимум, надо удалить те ветки, которые пострадали от мороза и снега.
· В это же время можно стричь живую изгородь и различные декоративные кусты.
· Начинать стричь траву слишком рано не стоит: лучше дать ей окрепнуть, даже если будет казаться, что она слишком высокая, и косить газон в первый раз только в середине или даже в конце мая. Что можно сделать сейчас, так это тщательно пройтись по траве граблями и в начале мая посеять семена травы в тех местах, которые зимой пострадали от холода.
· Срежьте засохшие стебли цветов, оставшиеся на клумбах с прошлого года.
УДОБРЯЕМ
· В весенние месяцы растениям очень нужны удобрения, поэтому удобрять в этот период нужно и плодовые деревья, и ягодные кусты, и живую изгородь, и цветы.
· Весной нужно применять богатые азотом удобрения, которые способствуют прорастанию и росту растений.
· По возможности откажитесь от универсальных удобрений. Подберите каждому растению подходящую комбинацию, которая также защитит их от вредителей и грибковых болезней. Не забудьте, что питательные вещества нужны не только деревьям, кустам и цветам, но и траве.
· Загляните в компостный ящик и перекопайте его содержимое, чтобы растительные отходы разлагались быстрее. Если компост готов, можно использовать его в качестве удобрения.
СЕЕМ
· Как только в мае установится стабильная плюсовая температура воздуха, можно начинать сеять овощи, например салат и редис.
· Во второй половине мая можно смело сеять большинство летних цветов, но сначала все же нужно проверить, когда сеять каждый тип растений — некоторые нужно проращивать и высаживать в виде рассады, потому что сами по себе в земле они не взойдут.
ВЫСАЖИВАЕМ
· Проводите посадочные работы в зависимости от погоды: растения, не переносящие холода, нельзя высаживать на улице, пока остается риск заморозков.
· Уже сейчас можно сажать плодовые деревья и кусты, определенные растения для живой изгороди, декоративные кусты и не боящиеся холода цветы, например садовые анютины глазки, а на балконе можно посеять первые пряные травы.
· Хвойные деревья лучше всего сажать в середине мая, когда для них будет достаточно тепло, но нужно обязательно помнить, что им требуется обильный полив.
· Цветочную рассаду имеет смысл еще немного подрастить в помещении. Следите, чтобы растениям хватало влаги и света, но не допускайте переувлажнения земли в горшках и коробках — это может привести к появлению плесени и гнили. Во второй половине мая можно высадить на улице большинство рассады летних цветов, но самые нежные нужно все равно накрывать, чтобы они не пострадали от заморозков.
· Рассаду овощей высаживать еще рано — это лучше делать во второй половине мая.
· Рассаду помидоров и огурцов можно высаживать в парнике, начиная со второй или третьей недели мая, а в открытый грунт их не стоит перемещать до конца мая. И даже в таком случае нужно выбрать солнечный участок сада, потому что огурцы любят тепло и совершенно не любят тень. При необходимости растения нужно укрывать, чтобы защитить от заморозков.
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