Ремонт и стройка
28.05.2021, 09:08

ДО И ПОСЛЕ | Невероятное преображение! Как из общественного туалета сделали стильный домик

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crystalpalacetoilets.blogspot.co.uk
А вам важна история вашего дома или квартиры, где вы живете? Согласились бы вы на жилье, которое имеет не самую приятную историю — например, там раньше была больница или тюрьма? А вот молодой английский архитектор Лаура Джейн Кларк и вовсе отмела в сторону все предубеждения и создала свой новый дом в бывшем общественном туалете, пишет Moodnekodu.

Когда молодой архитектор только получила диплом, ей хотелось создать что-то новое в заброшенном месте. Тогда-то ей на глаза и попался старый общественный туалет.

Прошло несколько лет, пока она узнала, кому принадлежит заброшенное здание и пока общественный туалет официально выставили на продажу. Джейн заключила долгожданную сделку купли-продажи и приступила к исполнению своих творческих планов.

Смотря на фото ниже даже и не скажешь, что когда-то эти помещения были туалетом!

Здание туалета было построено в 1929 году и последний раз использовалось по назначению в 80-х годах, после чего стояло заброшенным.

Архитектурное бюро Джейн Lamp Architects превратило старый общественный туалет в функциональный и стильный домик всего за 83 000 евро.

Больше можно узнать на домашней странице архитектурного бюро.

Фото: crystalpalacetoilets.blogspot.co.uk
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