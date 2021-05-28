ДО И ПОСЛЕ | Невероятное преображение! Как из общественного туалета сделали стильный домик

Когда молодой архитектор только получила диплом, ей хотелось создать что-то новое в заброшенном месте. Тогда-то ей на глаза и попался старый общественный туалет.

Прошло несколько лет, пока она узнала, кому принадлежит заброшенное здание и пока общественный туалет официально выставили на продажу. Джейн заключила долгожданную сделку купли-продажи и приступила к исполнению своих творческих планов.

Смотря на фото ниже даже и не скажешь, что когда-то эти помещения были туалетом!

Здание туалета было построено в 1929 году и последний раз использовалось по назначению в 80-х годах, после чего стояло заброшенным.

Архитектурное бюро Джейн Lamp Architects превратило старый общественный туалет в функциональный и стильный домик всего за 83 000 евро.

Больше можно узнать на домашней странице архитектурного бюро.