Недвижимость
04.05.2021, 08:30

ФОТО | Строительство жилого района Пярнаыуэ в Какумяэ подходит к концу

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Foto: Bonava
Строительная компания Bonava запускает последний этап жилой застройки района Пярнаыуэ в Какумяэ, в Хааберсти. Три многоквартирных дома на Принтсу теэ станут последней частью жилого района Пярнаыуэ, который является одним из крупнейших за последнее десятилетие проектов жилой застройки, основанных на частном капитале.

Строительство первых жилых домов в Пярнаыуэ началось весной 2008 года. За более чем десять лет были построены 45 домов на 740 квартир, где сейчас проживает более 1500 человек. В рамках последнего этапа в самом тихом районе Пярнаыуэ, на Принтсу теэ будут построены три двухэтажных жилых дома Premium Star.

“Комплекс Пярнаыуэ является ярким примером создаваемых Bonava целостных районов — здесь сформирована хорошо функционирующая жилая среда с единой идентичностью, где у семей есть возможность разнообразно и безопасно проводить время рядом с домом. Последний этап ставит достойную точку во всем проекте — дома Premium Star на Принтсу теэ предлагают свойственное частным домам уединение, высокое качество и стиль, который удовлетворит даже наиболее взыскательных покупателей. Опыт показывает, что интерес клиентов к новым высококачественным домам в Хааберсти не уменьшается, поэтому Bonava планирует в ближайшем будущем запустить в этом регионе несколько новых девелоперских проектов”, — сказал исполнительный директор Bonava Eesti Тимо Рийсмаа.

В сравнении с построенным ранее жильем в Пярнаыуэ, дома Premium Star предлагают большее уединение, более просторную планировку и более разнообразные решения внутренней отделки. Новые дома отличаются большими окнами от пола до потолка, красивыми застекленными балконами, современными решениями “умного дома” и возможностью парковки под зданием.

Двухэтажные жилые дома всего на восемь квартир каждый будут построены летом 2022 года. На Принтсу теэ появятся 24 энергоэффективных 1-4-комнатных квартиры. Данный этап завершит развитие всего жилого района Пярнаыуэ. В этом году Bonava планирует запустить в Хааберсти еще несколько новых девелоперских проектов.

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