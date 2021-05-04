ФОТО | Строительство жилого района Пярнаыуэ в Какумяэ подходит к концу

Строительство первых жилых домов в Пярнаыуэ началось весной 2008 года. За более чем десять лет были построены 45 домов на 740 квартир, где сейчас проживает более 1500 человек. В рамках последнего этапа в самом тихом районе Пярнаыуэ, на Принтсу теэ будут построены три двухэтажных жилых дома Premium Star.

“Комплекс Пярнаыуэ является ярким примером создаваемых Bonava целостных районов — здесь сформирована хорошо функционирующая жилая среда с единой идентичностью, где у семей есть возможность разнообразно и безопасно проводить время рядом с домом. Последний этап ставит достойную точку во всем проекте — дома Premium Star на Принтсу теэ предлагают свойственное частным домам уединение, высокое качество и стиль, который удовлетворит даже наиболее взыскательных покупателей. Опыт показывает, что интерес клиентов к новым высококачественным домам в Хааберсти не уменьшается, поэтому Bonava планирует в ближайшем будущем запустить в этом регионе несколько новых девелоперских проектов”, — сказал исполнительный директор Bonava Eesti Тимо Рийсмаа.

В сравнении с построенным ранее жильем в Пярнаыуэ, дома Premium Star предлагают большее уединение, более просторную планировку и более разнообразные решения внутренней отделки. Новые дома отличаются большими окнами от пола до потолка, красивыми застекленными балконами, современными решениями “умного дома” и возможностью парковки под зданием.

Двухэтажные жилые дома всего на восемь квартир каждый будут построены летом 2022 года. На Принтсу теэ появятся 24 энергоэффективных 1-4-комнатных квартиры. Данный этап завершит развитие всего жилого района Пярнаыуэ. В этом году Bonava планирует запустить в Хааберсти еще несколько новых девелоперских проектов.