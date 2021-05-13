Кровавые разборки в многоквартирном доме в Пирита: владелец попросил арендатора съехать, но все закончилось дракой и стрельбой

Скоро минует два года с того дня, когда Кристина (имя изменено — прим.ред.) стояла на последнем этаже многоквартирного дома в Пирита и набирала на телефоне 112. Женщина сообщила, что в ее друга Матвея выстрелил психопат, захвативший их квартиру. К настоящему времени, после нескольких апелляций конфликт получил окончательное разрешение: виноватых нет. Однако, что именно произошло, до сих пор не совсем понятно, хотя один человек получил огнестрельное ранение, а другого сильно избили. Существует как минимум три версии.