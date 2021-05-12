Абсурдный опыт желающего купить квартиру: сумасшедший дом на таллиннском рынке недвижимости

Трехкомнатная квартира в Виймси, 163 000 евро

У квартиры было несколько заинтересованных в покупке, два из которых были готовы сразу совершить сделку. Продавец обещал предпочесть покупателя, который раньше дойдет до нотариуса. У меня как у первого заинтересованного в покупке имелось положительное решение из банка, и мне нужен был только оценочный акт, после чего я получил бы кредитный договор и нотариальный договор. Запись к нотариусу была к этому времени условлена в формате дистанционного заверения через неделю, чтобы сделка могла быстро состояться.

За четыре дня до записи к нотариусу продавец сообщил, что ситуация изменилась и он продает квартиру третьему заинтересованному, который покупает ее за наличные. Но до нотариуса эта сделка дошла две недели спустя. Покупателем по данным крепостной книги был 33-летний мужчина.

Двухкомнатная квартира на границе Кадриорга, цена в объявлении о продаже 165 000 евро

Как первый заинтересованный в покупке, который также осматривал квартиру, я был готов сразу купить квартиру на указанных в объявлении продавца условиях, причем заверил, что сделка может состояться примерно в течение недели. Я был готов также заключить для бронирования нотариальный предварительный договор, чтобы дать уверенность относительно сделки обеим сторонам сделки.

Когда я пошел ознакомиться с квартирой, продавец сообщил, что у квартиры больше заинтересованных и он решил неделю подождать предложений всех заинтересованных — этим он открыл аукцион на квартиру.

Второй заинтересованный уже до ознакомления на месте сделал предложение о покупке для нуждающейся в ремонте квартиры — оценочный акт этой квартиры был бы примерно 150 000 евро, указанная в объявлении продавца цена была 165 000 евро, то есть на 15 000 евро больше. Но второй заинтересованный в покупке, не видя квартиры, предложил 180 000 евро, то есть на 30 000 евро больше, чем стоимость квартиры согласно оценочному акту.

***